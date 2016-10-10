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Spor

Milli Takım galibiyeti unuttu!

A Milli Takım son galibiyetini, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki 2-0'lık Çek Cumhuriyeti karşısında aldı

10 Ekim 2016 14:44

A Milli Futbol Takımı, oynadığı son 7 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi.

Türkiye, EURO 2016 Eleme Grubu’na 2 yenilgiyle başladıktan sonra 7’si resmi, 2’si hazırlık karşılaşması olmak üzere 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Ay-Yıldızlılar, 2015 yılını mağlubiyet görmeden kapamıştı. Ancak son dönemde çok kötü bir seriye imza attık.

Milli Takım'ın son 7 mücadelede sadece EURO 2016’daki son grup maçımızda Çek Cumhuriyeti'ni yenebildi. Bunun dışında 3 kez sahadan mağlup ayrıldı, 3 karşılaşmada ise beraberliğe razı oldu.

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