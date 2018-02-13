Milli sporcu, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki milli sporcu Rüveyda Güler (21) ve arkadaşı Rüçhan Gürkan (23) yaşamını yitirdi.

Rüçhan Gürhan idaresindeki 32 AR 294 plakalı otomobil, Burdur- Afyonkarahisar karayolu ayrımı Baladız köprüsü civarındaki refüjde bulunan direğe çarptı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Gürkan ile otomobildeki Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gürhan ve Güler'in cenazeleri Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



Rüveyda Güler'in atıcılık alanında milli sporcu olduğu öğrenildi.