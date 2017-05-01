Milli Savunma Üniversitesi Rektörü: FETÖ'yü askeri okulda barındırmayız; tamamen temizlenmesi zaman alacak

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan askeri okulların yerine açılan Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan Prof. Dr. Erhan Afyoncu, darbe girişiminin uygulayıcısı olmakla suçlanan 'FETÖ' hakkında "Bundan sonra FETÖ'yü askeri okullarda barındırmamaya kararlıyız" diye konuştu. "FETÖ'nün devletten belli ölçüde temizlendiği, tamamen temizlenmesinin zaman alacağı" yorumunda bulunan Prof. Afyoncu, ikinci 15 Temmuz iddiasıyla da ilgili olarak "Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu tavır ve devlet yetkililerinin bir daha aynı duruma düşmemek için aldığı tedbirlerden ve birçok operasyonel birliğin başındaki ve stratejik yerlerdeki vatansever subaylardan dolayı şu an için darbe tehlikesi görmüyorum" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a verdiği söyleşi şöyle:

- Askeri eğitim veren bir üniversitenin sivil rektörü olmak zor mu?

Sorumluluğumun farkındayım. Elimden gelenin üzerinde bir şeyler yapmam gerektiğinin bilincindeyim ve o doğrultuda gece-gündüz çalışıyorum.

Savunma Bakanımız, tüm bakanlık yetkilileri ve komutanlarımız da desteklerini esirgemiyorlar.

- Çalışmalara nereden başladınız?

İlk kez bütün askeri okullar tek bir çatı altında toplanıyor. Okullar, İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Karamürsel ve Derince'de. 4 Ekim 2016'da rektörlüğe tayin olduğumda ilk iş olarak bütün okulları gezip, durum tespitinde bulundum.

- Sizin geldiğiniz yıl bu okullar mezun vermedi. Bu, eğitimi nasıl etkiledi?

Binlerce personelin görev yaptığı çok büyük okullarda öğrencinin olmaması yüzünden her yeri büyük bir hüzün kaplamıştı. Okul kadroları gözden geçirildi. Ardından misafir askeri personel adını verdiğimiz Türkiye'de eğitim görmesi gereken yabancı askeri öğrencilerle eğitime başladık. Bugün için 24 farklı ülkeden 600'e yakın yabancı öğrenci okullarımızda eğitim görüyor. Ardından harp okulları ve astsubay okullarına yatay geçişle öğrenci alınması için harekete geçtik. Harp okullarına 1, 2 ve 3. sınıfa astsubay meslek yüksek okullarına 2. sınıfa yatay geçişle öğrenci aldık. Hava Harp Okulu 13 Şubat, Kara ve Deniz Harp okulları 13 Mart'ta eğitime başladılar. Savunma Bakanlığımız'ın ve ordumuzun desteğiyle büyük bir tahribata uğrayan askeri okul sistemimizi 7 ay gibi kısa bir süre sonra tekrar eğitime başlattık.

- Milli Savunma Üniversitesi öğrenci almaya başladı. Süreç nasıl işleyecek?

19 Nisan'da harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının birinci sınıflarına öğrenci alımı başladı. 25 Mayıs'a kadar müracaatlar devam edecek. İlk 12 gün, 162 bin 586 öğrenci müracaat etti. Bu rakam önceki yıllardaki müracaatlardan çok daha fazla. Bu durum askeri okullarımızın büyük bir teveccüh gördüğünü ortaya koyuyor. Öğrencilerimizi geleceğin komutanı olmaları için msb. gov.tr'den okullarımıza müracaat etmeye çağırıyoruz.

"Bundan sonra FETÖ'yü askeri okullarda barındırmamaya kararlıyız"

- FETÖ'nün TSK yapılanmasının gelişimiyle ilgili olarak araştırma yapma imkânınız oldu mu?

Çok uzun bir zamandan beri askeri okullarda örgütlenmişler. İlmik ilmik örmüşler. Bu kadar güçlenmelerinin nedeni eğitime önem vermeleri ve ölçme ve değerlendirme sistemlerini ele geçirmeleri. Sistem zaman zaman sinyal vermiş, ancak ciddi ve devamlılık gösteren bir tedbir alınmamış. Ordu ve askeri okullarda yapılanmaları kartopunun yuvarlanması gibi zamanla çığa dönüşmüş ve önüne çıkan herkesi ezip geçmiş. Birçok vatansever öğrenci ve subay mağdur olurken FETÖ mensupları en önemli yerleri işgal etmişler. Bundan sonra FETÖ'yü askeri okullarda barındırmamaya kararlıyız.

"Darbe tehlikesi görmüyorum"

- Darbe tehlikesi ortadan kalktı mı?

Sürekli bu tür spekülatif haberlerin yaygınlaştırılması sizce doğru mu? Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu tavır ve devlet yetkililerinin bir daha aynı duruma düşmemek için aldığı tedbirlerden ve birçok operasyonel birliğin başındaki ve stratejik yerlerdeki vatansever subaylardan dolayı şu an için darbe tehlikesi görmüyorum.

"Belli ölçüde temizlendi"

- Askeri okulların tamamen FETÖ'den temizlendiğini düşünüyor musunuz?

Belli ölçüde temizlendi. Ancak bu yapı 40 yıldan fazla faaliyet gösteren kripto bir yapı. Bütün devlet kurumlarında tamamen temizlenmesi zaman alacaktır.