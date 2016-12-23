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Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri: IŞİD videosunu inceliyoruz

"Görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından açıklama yapılacak"

23 Aralık 2016 15:57

Genelkurmay Başkanlığı'nın, terör örgütü IŞİD'in rehin aldığı iki askeri yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntülerini incelediği öğrenildi.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, dün akşam sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi.

IŞİD'e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından dün akşam 19 dakikalık bir video yayımlandı.

Videoda üniformalı iki kişinin yakılarak öldürüldüğü görülüyor.

IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor.

Ancak, videonun gerçekliği ve bu kişilerin kimliklerine ilişkin teyit edilmiş kesin bir bilgi bulunmuyor.

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