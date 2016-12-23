Aydınlık'ın iddiası: IŞİD'in infaz videosunda yer alan Fethi Şahin 3 yıl önce IŞİD'e katılmış

Aydınlık gazetesi, IŞİD'in internete yüklediği ve iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini iddia ettiği görüntülerin gerçek olmadığını öne sürdü. Aydınlık, IŞİD'in infaz videosunda yer alan Fethi Şahin'in 3 yıl önce IŞİD'e katıldığını iddia etti.

"Fethi Şahin'in yakın arkadaşlarından bilgi alındığını" söyleyen Aydınlık'ın haberinde, videoda yer alan diğer asker Sefer Taş hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Aydınlık'ın videoya ilişkin açıklaması şöyle:

"Aydınlık.com.tr olarak ilk anda habercilik refleksi ile biz de bu olayı iddia olarak okurlarımıza duyurduk. Ancak daha sonra okurlarımızdan gelen bilgiler olayın çok farklı olduğunu ortaya koydu.

IŞİD'in infaz görüntülerindeki kişinin adı da Fethi Şahin. Ancak bu Fethi Şahin IŞİD'in elindeki askerlerimizden birisi değil. O görüntülere konu olan Fethi Şahin, 3 yıl önce IŞİD'de katılmış Konyalı bir Türk vatandaşı. Askerliğini yaptıktan sonra ortadan kaybolan Fethi Şahin IŞİD'e katılmış. Ailesi de çocukları kayboldu zannedip kayıp ilanı bile vermiş.

IŞİD'in Türk askerini infaz görüntüsü olarak internete yüklediği videodaki kişi kaçırılan asker değil. İsim aynı olunca hemen internetten infaz görüntüsünü izleyen arkadaşları Aydınlık'ı arayarak infaz görüntülerindeki kişinin kaçırılan asker değil Konyalı Fethi Şahin olduğunu ve 3 yıl önce IŞİD'e katılan kişi olduğunu aktardı. Üstelik videodaki infaz görüntüsünün gerçek olup olmadığı da bir uzmanlık tartışması.

Biz de vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyeti göz önüne alarak bu bilgileri Fethi Şahin'in en yakın arkadaşları aracılığı ile teyit ederek okurlarımıza ulaştırıyoruz. İzlediğiniz görüntülerdeki kişi IŞİD'in elinde rehin bulunan askerimiz değil."