Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bitlis'teki helikopter kazasının nedenine ilişkin açıklama
05 Mart 2021 18:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasının ilk incelemelere göre, hava koşullarının ani değişimi sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.