Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bitlis'teki helikopter kazasının nedenine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasının ilk incelemelere göre, hava koşullarının ani değişimi sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

TIKLAYIN: 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasına tanık olan köylüler anlattı: Gittiğimizde 4 kişi sağdı; birinin kolu sıkışmıştı, çıkardım

TIKLAYIN: Demirtaş'tan helikopter kazasında şehit olan askerler için mesaj