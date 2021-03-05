11 askerin şehit olduğu helikopter kazasına tanık olan köylüler anlattı: Gittiğimizde 4 kişi sağdı; birinin kolu sıkışmıştı, çıkardım

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan Davut Bikeç, "Gittiğimizde şehitlerimiz vardı. 4 kişi sağdı. Hemen 2 kişiye yöneldim ben 2'si yan yana duruyordu. Birisinin ağzında kar vardı. Karı temizledim, nefes alması için. Öbür askere yöneldim. Üzerimdeki ceketi çıkarıp, onun üzerine attım. Birisinin kolu sıkışmıştı, kolunu çıkardım. Üzgünüz, keşke olmasaydı" diye konuştu.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu biri korgeneral 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Köylülerden Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı. Yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını belirten köylülerden Davut Bikeç, şunları söyledi:

"Olay takriben 14.30 sıralarında oldu. Biz farkına varamadık, motor sesi gibi sanki motor arızası gibi helikopterden bir ses geliyordu. Sonra çocuklarım, 'Baba galiba helikopter düşmüş' dedi. Hemen olay yerine intikal ettik. Gittiğimizde şehitlerimiz vardı. 4 kişi sağdı. Hemen 2 kişiye yöneldim ben 2'si yan yana duruyordu. Birisinin ağzında kar vardı. Karı temizledim, nefes alması için 'İyi misin ağabey?' dedim. Biraz nefes aldı ardından 'İyiyim' dedi. Ondan sonra öbür askere yöneldim. Üzerimdeki ceketi çıkarıp, onun üzerine attım. Birisinin kolu sıkışmıştı, kolunu çıkardım. Üzgünüz, keşke olmasaydı."

"Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim"

Daha sonra diğer yaralının yanına gittiğini aktaran Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Onu bulunduğu yerden çıkardık. Sonra sağlık ekipleri geldi. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık" dedi.

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