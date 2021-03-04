Tatvan'da askeri helikopter düştü; biri korgeneral 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

T24 Haber Merkezi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu biri korgeneral 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğradığı, 9 askerin şehit 4 askerin yaralandığı belirtildi.
Daha sonra şehit olan asker sayısının 11'e yükseldiği açıklandı. Yaralanan asker sayısı 2 olarak belirtildi.
Hayatını kaybeden askerler arasında, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu açıklandı.
Şehit askerlerin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenildi.
Hulusi Akar bölgeye gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
Korgeneral Osman Erbaş kimdir?
Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yaklaşık 5 yıldır bu görevdeydi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin cenazesinde yaptığı konuşmada darbecilere tepki göstererek "Türk askeri katil olmaz.. Onlar Türk askeri değil katiller” demişti. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısında Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.
Korgeneral Osman Erbaş
|
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir.
Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.
Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.
Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."
Cougar tipi helikopterlerde 4'üncü kaza
|
Kara Kuvvetleri'nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 39’e yükseldi.
1997'DE 11 ŞEHİT
Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batı bölgelerindeki birliklere devredildi. Ancak, füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'de tekrar görev yapmaya başladı.
2003'TE YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI: 4 ŞEHİT, 1 ASKER YARALI
İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.
2017'DE 13 ŞEHİT
Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2’si Albay olmak üzere 13 asker şehit oldu.
21 ASKER TAŞIYABİLİYOR
Fransa’da imal AS532 tipi helikopterlerden ilk aşamada 1993'te 20 adet alındı.Kara Kuvvetleri’ne 1996’dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995’teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara’da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532’nin 20’si Hava Kuvvetleri’ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri hizmetine verildi.
Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar’lar, 842 kilometre menzile sahip. Saatte 278 kilometre hıza çıkabilen çift motorlu helikopterin uçuş ekibinde iki pilot ve bir teknisyen görev yapıyor. (DHA)