Milli Savunma Bakanlığı: Aziz Yıldırım bedelli askerlikten yararlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın bedelli askerlik hakkından faydalandığını açıkladı.

Aziz Yıldırım hakkındaki “cezaevinde bedelli askerlik yaptı” haberleri konusunda Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yıldırım’ın bedelli askerlik hakkından faydalandığını, askerlik işlemlerinin Askerlik Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, Yıldırım’ın askerlik durumuna ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bedelli askerlik uygulaması hem yurt içi hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde uygulanmış ve 15 Haziran 2012’de itibarıyla başvurular sona ermiştir. Bu kapsamda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2011 itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış olanlar ile haklarında ‘askerliğe elverişli değildir’ kararlı rapor tanzim edilen yükümlülerden istekli olanların kanunda yer alan bedeli ödemek suretiyle bedelli askerlik hizmetinden faydalanmalarına imkan tanınmıştır.

Adı geçen şahsın yoklaması esnasında yapılan muayenesi neticesinde, hakkında İzmir Asker Hastanesi Baştabipliğinin 4 Kasım 1983 tarihli raporuyla ‘askerliğe elverişli değildir’ kararı verilmiştir. Anılan şahıs, bedelli askerlik hakkından faydalanmış ve askerlik işlemleri Askerlik Kanunu’nun geçici 46. Maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. ‘Askerliğe elverişli değildir’ kararlı sağlık raporuna ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında Bakanlığımızdan talep edilen mevcut bilgi ve belgeler, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir.”