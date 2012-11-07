T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı: Aziz Yıldırım bedelli askerlikten yararlandı

Bakanlık, 'Talep edilen mevcut bilgi ve belgeler, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir' dedi

07 Kasım 2012 00:34

 

Milli Savunma Bakanlığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın bedelli askerlik hakkından faydalandığını açıkladı.
 
Aziz Yıldırım hakkındaki “cezaevinde bedelli askerlik yaptı” haberleri konusunda Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yıldırım’ın bedelli askerlik hakkından faydalandığını, askerlik işlemlerinin Askerlik Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, Yıldırım’ın askerlik durumuna ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
“Bedelli askerlik uygulaması hem yurt içi hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde uygulanmış ve 15 Haziran 2012’de itibarıyla başvurular sona ermiştir. Bu kapsamda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2011 itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış olanlar ile haklarında ‘askerliğe elverişli değildir’ kararlı rapor tanzim edilen yükümlülerden istekli olanların kanunda yer alan bedeli ödemek suretiyle bedelli askerlik hizmetinden faydalanmalarına imkan tanınmıştır.
 
Adı geçen şahsın yoklaması esnasında yapılan muayenesi neticesinde, hakkında İzmir Asker Hastanesi Baştabipliğinin 4 Kasım 1983 tarihli raporuyla ‘askerliğe elverişli değildir’ kararı verilmiştir. Anılan şahıs, bedelli askerlik hakkından faydalanmış ve askerlik işlemleri Askerlik Kanunu’nun geçici 46. Maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. ‘Askerliğe elverişli değildir’ kararlı sağlık raporuna ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında Bakanlığımızdan talep edilen mevcut bilgi ve belgeler, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir.”
 

ETİKETLER

aziz yıldırımaskerlikmsbbaransubedelli askerlikasker kaçağı

İlgili Haberler

Baransu: Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı gibi sahte çürük raporu aldığı da tescillenecek

Mehmet Baransu, Aziz Yıldırım'ın sahte çürük raporu alarak askerliğini yapmadığını iddia etmesinin ardından başlayan tartışmada 'Hodri meydan' dedi

Mehmet Baransu, Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu

Barabsu, Yıldırım'ın askeri hastanedeki muayeneye, kendisi yerine yeğeni Osman Yalçın'ı gönderdiği iddia etti

Aziz Yıldırım'ın 'çürük soruşturması' için savcılık takipsizlik kararı verdi!

Aziz Yıldırım hakkındaki 'çürük soruşturması' bir ay önce İzmir Başsavcılığı'na gönderildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24