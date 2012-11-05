Aziz Yıldırım'ın 'çürük soruşturması' için savcılık takipsizlik kararı verdi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçundan geçen Şubat ayında takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. Ayrıca takipsizlik kararını veren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Atilla Erdem'in son kararnamede Van'a tayini çıktığı ve tayin edilen yere gitmeyip, emekli olduğu belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre; Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun "sahte çürük raporu tanzim ederek, kendisi yerine yeğeni O.Y.'yi (Osman Yalçın) askeri hastanedeki heyetin huzuruna çıkarttığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcılık, "yetkisizlik" kararı vererek dosyayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Sahte çürük raporu alarak askerlikten kaçtığı iddia edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 21 Mart'ta bedelli askerlikten faydalandığı ortaya çıkmıştı. 21 Mart 2012'de Metris Cezaevi'ndeyken 30 bin lira ödeyip bedelli askerlik yaptığı öne sürülen ve ödemeyi avukatı Abdullah Kaya aracılığıyla gerçekleştiren Yıldırım, askerlikten muafiyet hakkı elde ettiği belirtilmişti. Yıldırım'ın bedelliden faydalandığı iddiası spor kamuoyunu karıştırdı.

60 yaşındaki Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı inşaat mühendisi ve Fenerbahçe Futbol Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında Baransu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Yıldırım'ın 1983'te İzmir Kemeraltı Askerlik Şubesi'nde, "4 yaşındayken düştüğünü ve sağ bacağında kısalık olduğunu" belirterek, sahte çürük raporu aldığı öne sürülmüştü. Yıldırım'ın askeri hastanedeki muayeneye, kendisi yerine yeğeni O.Y.,'yi gönderdiği iddia edilen dilekçede, bu raporların ardından 4 Kasım 1983'te askeri heyetin Yıldırım'a "askerliğe elverişli değildir" raporu verdiği, böylece Yıldırım'ın askerlikten muafiyet kazandığı aktarılmıştı. Söz konusu heyet raporunun altında Prof. Dr. Oktay Karakaş'ın yanı sıra 11 ayrı ismin ve Ege Ordu Komutanlığı adına da Kıdemli Albay Nuri Akkaş'ın "uygundur" imzasının bulunduğu kaydedilen dilekçede, Yıldırım'ın kendisi yerine yeğenini sağlık heyetinin karşısına çıkararak, çürük raporu aldığı ve "resmi evrakta sahtecilik" suçunu işlediği savunulmuştu. Bu eylemleri kamu görevlileriyle gerçekleştirdiği gerekçesiyle Yıldırım'ın "rüşvet" suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede, Yıldırım'ın askerlikten hukuka aykırı bir şekilde muafiyet kazandığı için de "Askerlik Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği iddia edilmişti.

Konu şimdi tartışılıyor ama

Özellikle Yıldırım'ın cezaevindeyken bedelli askerlik yaptığının ortaya çıkmasının ardından "çürük raporuyla" ilgili dosyanın İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na yeni gönderilmiş gibi kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Olayı araştıran DHA muhabirleri bu konunun 2012 yılının başlarında yaşandığını ortaya çıkardı. Mehmet Baransu'nun şikayet dilekçesinin İstanbul'dan İzmir'e gelmesi üzerine, olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Atilla Erdem, dosyayı Aziz Yıldırım'ın doğum yeri olan Diyarbakır'ın Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı da suç yerinin İzmir olduğunu belirtip, dosyayı tekrar İzmir'e gönderdi. Tüm belge ve evrakları toplayan İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Atilla Erdem, 25 Şubat 2012'de Aziz Yıldırım, hakkında "Askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçundan "Takipsizlik" kararı verdiği ortaya çıktı. Takipsizlik kararını veren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Atilla Erdem'in son kararnamede Van'a tayini çıktığı ve tayin edilen yere gitmeyip, emekli olduğu belirtildi.