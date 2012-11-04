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Aziz Yıldırım, bedelli askerlik yaptı mı?

Aziz Yıldırım, 21 Mart 2012'de Metris Cezaevi'ndeyken 30 bin lira ödeyip bedelli askerlik yaptığı öne sürüldü

04 Kasım 2012 11:24

Sahte çürük raporu alarak askerlikten kaçtığı iddia edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 21 Mart'ta bedelli askerlikten faydalandığı ortaya çıktı.

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun, hakkında suç duyurusunda bulunduğu Aziz Yıldırım'ın sahte çürük raporu aldığını iddia etmişti.

Habertürk gazetesinde Yasemin Güneri'nin haberine göre, Aziz Yıldırım, 21 Mart 2012'de Metris Cezaevi'ndeyken 30 bin lira ödeyip bedelli askerlik yaptı.

Ödemeyi avuktatı aracılığıyla yapan Yıldırım, askerlikten muafiyet hakkı elde etti. Belgede, Yıldırım'ın "Askerlik işlemleri yönünden sakıncası yoktur" denildi.

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