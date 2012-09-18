Baransu: Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı gibi sahte çürük raporu aldığı da tescillenecek

Taraf gazetesi Mehmet Baransu, "Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı mahkemede nasıl karara bağlanıp tescillendi ise sahte rapor alarak askerden kaçtığı da tescillenecek" dedi.

Mehmet Baransu'nun, Aziz Yıldırım'ın aldığı çürük raporu hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Bu yazı büyük ses getirmiş ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.

Aziz Yıldırım bu iddialara çok sert cevaplar verdikten sonra Mehmet Baransu twitter'dan "Hodri meydan" dedi!

Baransu "Belgelerin orijinalleri devlette. Aziz Yıldırım akşama kadar oturup bu cevabı mı hazırlamış? Asıl o elindeki belgenin gerçek olduğunu ispatlamalı. Ben hodri meydan diyorum" dedi.

Bu açıklamanın ardından Twitter hesabından bombardımana devam eden Baransu sert söylemlerini sürdürdü.



İşte Mehmet Baransu'nun aynı sertlikteki açıklamaları:



Aziz Yıldırım sahte çürük raporu almasıyla ilgili blaa, blaa yapmış. 24 saat içinde asıl belgeleri istiyormuş. Mahkemede görüşeceğiz Aziz'le

Bu belgeyi Aziz Yıldırım beni mahkemeye versin diye yazdım. Yıldırımın sahte çürük raporu alıp askerden kaçtığını mahkemede tescilleyeceğim

Belge fotokopiymiş, sahteymiş... Yerim seni... Raporun numarası dahil tüm tarihlerini yazdım. Hodri meydan 1983'te aldığın raporu göster.

Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı mahkemede nasıl karara bağlanıp tescillendi ise sahte rapor alarak askerden kaçtığı da tescillenecek.

Hodri Meydan Aziz Yıldırım. 1983 yılında aldığın raporu açıkla da bugün yayımladığım belgeyle bire bir aynı olduğunu tüm Türkiye görsün

Raporunu gösteremezsin Aziz Yıldırım ama mahkeme kararıyla yayımladığım raporun aynı olduğunu G-Ö-S-T-E-R-E-C-E-Ğ-İ-M sana ve Türkiye'ye

Mahkemede görüşeceğiz Aziz Yıldırım. Dava öncesi tarlaları ve ekinleri sulamayı sakın ama sakın unutma. Sulamadan ekinlerin yeşermiyor da...