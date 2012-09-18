T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baransu: Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı gibi sahte çürük raporu aldığı da tescillenecek

Mehmet Baransu, Aziz Yıldırım'ın sahte çürük raporu alarak askerliğini yapmadığını iddia etmesinin ardından başlayan tartışmada 'Hodri meydan' dedi

18 Eylül 2012 12:57

Taraf gazetesi Mehmet Baransu, "Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı mahkemede nasıl karara bağlanıp tescillendi ise sahte rapor alarak askerden kaçtığı da tescillenecek" dedi.

Mehmet Baransu'nun, Aziz Yıldırım'ın aldığı çürük raporu hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Bu yazı büyük ses getirmiş ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.

Aziz Yıldırım bu iddialara çok sert cevaplar verdikten sonra Mehmet Baransu twitter'dan "Hodri meydan" dedi!

Baransu "Belgelerin orijinalleri devlette. Aziz Yıldırım akşama kadar oturup bu cevabı mı hazırlamış? Asıl o elindeki belgenin gerçek olduğunu ispatlamalı. Ben hodri meydan diyorum" dedi.

Bu açıklamanın ardından Twitter hesabından bombardımana devam eden Baransu sert söylemlerini sürdürdü.


İşte Mehmet Baransu'nun aynı sertlikteki açıklamaları:


Aziz Yıldırım sahte çürük raporu almasıyla ilgili blaa, blaa yapmış. 24 saat içinde asıl belgeleri istiyormuş. Mahkemede görüşeceğiz Aziz'le

Bu belgeyi Aziz Yıldırım beni mahkemeye versin diye yazdım. Yıldırımın sahte çürük raporu alıp askerden kaçtığını mahkemede tescilleyeceğim

Belge fotokopiymiş, sahteymiş... Yerim seni... Raporun numarası dahil tüm tarihlerini yazdım. Hodri meydan 1983'te aldığın raporu göster.

Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı mahkemede nasıl karara bağlanıp tescillendi ise sahte rapor alarak askerden kaçtığı da tescillenecek.

Hodri Meydan Aziz Yıldırım. 1983 yılında aldığın raporu açıkla da bugün yayımladığım belgeyle bire bir aynı olduğunu tüm Türkiye görsün

Raporunu gösteremezsin Aziz Yıldırım ama mahkeme kararıyla yayımladığım raporun aynı olduğunu G-Ö-S-T-E-R-E-C-E-Ğ-İ-M sana ve Türkiye'ye

Mahkemede görüşeceğiz Aziz Yıldırım. Dava öncesi tarlaları ve ekinleri sulamayı sakın ama sakın unutma. Sulamadan ekinlerin yeşermiyor da...

ETİKETLER

mehmet baransubaşbakan erdoğançürük raporuaskerlik

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım nasıl çürük raporu aldı?

Mehmet Baransu, Aziz Yıldırım'ın Süreyya Yalçın'ın kardeşi Osman Yalçın'ı hastaneye sokarak çürük raporu aldığını iddia etti

Aziz Yıldırım, Mehmet Baransu'ya 'çürük raporu' için 24 saat verdi!

Yıldırım: Her şeyden önce bu kişilerin açıklamaları gereken asıl şey; ellerindeki sahte ve fotokopi belgelerden ziyade, 'kime ne karşılığında hizmet ettiklerine' dair gerçeklerdir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24