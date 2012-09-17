Aziz Yıldırım, Mehmet Baransu'ya 'çürük raporu' için 24 saat verdi!

Taraf gazetesinden Mehmet Baransu, Aziz Yıldırım’ın,1983 yılında sahte çürük raporu aldığını ve askerlikten kaçtığını iddia etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaparak, "Bu şahıslar, ellerindeki belgeleri, orjinalleri ile 24 saat içerisinde kamuoyuna açıklamazlar ve cezaevinde geçirdiğim iddia edilen sözde operasyonu belgeleyemezlerse, mesleklerinden derhal ayrılmalarının sağlanması için tüm kamuoyu takipçi kılınacak" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Son günlerde, aynı odaktan beslenen bazı yazılı ve görsel medya organlarında, özel hayatıma ve kişilik haklarıma yönelik yalan yanlış ve en önemlisi suç unsuru içeren haberlere tesadüf edilmektedir.

Her şeyden önce bu kişilerin açıklamaları gereken asıl şey; ellerindeki sahte ve fotokopi belgelerden ziyade, 'kime ne karşılığında hizmet ettiklerine' dair gerçeklerdir.

Esas bilinmesi gereken ise; kimlerin bu kişileri, "Aziz Yıldırım'a saldırmak üzere" besledikleridir.

Kimler, Aziz Yıldırım'ın itibarsızlaştırılmasından ya da tasfiyesinden ne fayda sağlamaktadır ki bu tetikçileri himaye etmekte, bu cüreti ve hadsizliği kendilerine devretmektedirler?

Devletin resmi koruması ile dolaşan bu kişilerin, ülkenin en hassas konularında dahi yorum yapabilmesi, şahsımla ilgili yaptıkları yalan haberlerden çok daha tehlikeli ve düşündürücüdür.

Tüm kamuoyu bilmelidir ki; bu şahıslar, ellerindeki belgeleri, orjinalleri ile 24 saat içerisinde kamuoyuna açıklamazlar ve cezaevinde geçirdiğim iddia edilen sözde operasyonu belgeleyemezlerse, mesleklerinden derhal ayrılmalarının sağlanması için tüm kamuoyu takipçi kılınacak;

Ve tarafımızdan, sözkonusu yalan yanlış, suç unsuru içeren iftira mahiyetindeki yazılar hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunulacaktır.

Söz konusu yazı ve yorumlar ile ilgili her türlü hukuki ve cezai yaptırım hakkımız, derhal hayata geçirilecektir."