T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aziz Yıldırım, Mehmet Baransu'ya 'çürük raporu' için 24 saat verdi!

Yıldırım: Her şeyden önce bu kişilerin açıklamaları gereken asıl şey; ellerindeki sahte ve fotokopi belgelerden ziyade, 'kime ne karşılığında hizmet ettiklerine' dair gerçeklerdir

17 Eylül 2012 22:55

Taraf gazetesinden Mehmet Baransu, Aziz Yıldırım’ın,1983 yılında sahte çürük raporu aldığını ve askerlikten kaçtığını iddia etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaparak, "Bu şahıslar, ellerindeki belgeleri, orjinalleri ile 24 saat içerisinde kamuoyuna açıklamazlar ve cezaevinde geçirdiğim iddia edilen sözde operasyonu belgeleyemezlerse, mesleklerinden derhal ayrılmalarının sağlanması için tüm kamuoyu takipçi kılınacak" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Son günlerde, aynı odaktan beslenen bazı yazılı ve görsel medya organlarında, özel hayatıma ve kişilik haklarıma yönelik yalan yanlış ve en önemlisi suç unsuru içeren haberlere tesadüf edilmektedir. 

Her şeyden önce bu kişilerin açıklamaları gereken asıl şey; ellerindeki sahte ve fotokopi belgelerden ziyade, 'kime ne karşılığında hizmet ettiklerine' dair gerçeklerdir. 

Esas bilinmesi gereken ise; kimlerin bu kişileri, "Aziz Yıldırım'a saldırmak üzere" besledikleridir.

Kimler, Aziz Yıldırım'ın itibarsızlaştırılmasından ya da tasfiyesinden ne fayda sağlamaktadır ki bu tetikçileri himaye etmekte, bu cüreti ve hadsizliği kendilerine devretmektedirler? 

Devletin resmi koruması ile dolaşan bu kişilerin, ülkenin en hassas konularında dahi yorum yapabilmesi, şahsımla ilgili yaptıkları yalan haberlerden çok daha tehlikeli ve düşündürücüdür.

Tüm kamuoyu bilmelidir ki; bu şahıslar, ellerindeki belgeleri, orjinalleri ile 24 saat içerisinde kamuoyuna açıklamazlar ve cezaevinde geçirdiğim iddia edilen sözde operasyonu belgeleyemezlerse, mesleklerinden derhal ayrılmalarının sağlanması için tüm kamuoyu takipçi kılınacak; 

Ve tarafımızdan, sözkonusu yalan yanlış, suç unsuru içeren iftira mahiyetindeki yazılar hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunulacaktır. 

Söz konusu yazı ve yorumlar ile ilgili her türlü hukuki ve cezai yaptırım hakkımız, derhal hayata geçirilecektir."

 

ETİKETLER

aziz yıldırım

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım nasıl çürük raporu aldı?

Mehmet Baransu, Aziz Yıldırım'ın Süreyya Yalçın'ın kardeşi Osman Yalçın'ı hastaneye sokarak çürük raporu aldığını iddia etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24