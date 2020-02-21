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Politika

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınırda

21 Şubat 2020 15:22

İdlib'de dün 2 askerin şehit edilmesinin ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

TIKLAYIN - MSB: İdlib'deki hava saldırısında 2 asker şehit oldu

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