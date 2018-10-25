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Milli Savunma Bakanı Akar'a Anadolu Ajansı'ndan düzeltme

Akar "Birkaç gün" dedi, AA "70 gün" dedi

25 Ekim 2018 13:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç'te ABD ile ortak devriyenin ‘birkaç günlük hazırlıktan sonra başlayacağını’ açıkladı, Anadolu Ajansı (AA) ise süreyi ‘70 gün’ olarak verdi.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, Türkiye ile ABD arasında pazarlıkların sürdüğü Menbiç yol haritası konusundaki belirsizlik, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sözlerine yansıdı.

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo’nun 4 Haziran’da Münbiç yol haritası üzerinde anlaştığını belirtti. Kent etrafında müşterek devriye faaliyeti için Türk ve ABD askerlerinin eğitimlerinin sürdüğünü açıklayan Akar, “Bugün-yarın bu sürecin tamamlanacağını ve eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip birkaç günlük hazırlıktan sonra müşterek birleşik devriyenin de başlayacağını söyleyebilirim” dedi.

Buna karşın, AA haberinde Akar’ın bu sözleri “Bugün yarın bu sürecin tamamlanacağını, 70 günlük hazırlıktan sonra bu birleşik devriyenin başlayacağını söyleyebilirim” şeklinde aktarıldı. İki ülke, 4 Haziran’da YPG’nin, Menbiç'ten Fırat’ın doğusuna çekilmesi için yol haritası üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

 

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