Milli Savunma Bakanı Akar: Menbiç'te yavaş da olsa ilerleme oluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Menbiç’te yavaş da olsa ilerleme oluyor. Muhataplarımıza YPG’nin bölgeyi terk etmesi konusunu sürekli hatırlatıyoruz” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubaylara yeni rütbe işaretleri Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle verildi.

Akar, burada "(İdlib) Ateşkes bozulmadan 3,5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasına, yardımların yürütülmesine ve saldırıların durmasına gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Karadan DEAŞ ile yüz yüze gelen tek devlet biziz" diyen Akar, "Diğerleri havadan, şuradan, buradan bu mücadeleye girdiler. Bizim arkadaşlarımız göğüs göğüse muharebelerle en radikal DEAŞ'lılardan 3 bine yakınını bulundukları bölgede etkisiz hale getirdiler" ifadesini kullandı.

Metin Temel'e rütbe

24 Haziran'daki seçimlere doğru giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li rakibi Muharrem İnce'yi eleştirdiği konuşmasını alkışlamasıyla gündeme gelen 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel de terfi etti. Akar da bu törende Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in rütbe işaretlerini verdi.