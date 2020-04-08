Millî Savunma Bakanı Akar: Koronavirüs silahlı kuvvetlerimize sirayet etmedi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Koronavirüs silahlı kuvvetlerimize sirayet etmedi" dedi.

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Akar, Diyarbakır'daki bombalı saldırıya ilişkin, " Maalesef sabah saatlerinde, ekmek parası peşindeki işçilerimize el yapımı bombayla saldırıya şahit olduk. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler.Terörle mücadele konusunda eksilme konusu asla söz konusu değil. Mücadelemiz son teröriste kadar devam edecek. Bu terörü bitireceğiz inşallah. Bunda kararlıyız." dedi.

Akar, "İdlib’de Türk-Rus devriyesinin üçüncü tamamlandı, devriyeler devam edecek" diye konuştu.