Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir" açıklamasında bulundu. Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Barışçıl yollarla çözüm diyenler, “derhal ateşkes” isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar; Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındayken, Hocalı’da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene, neredeydiler" diye soran Akar, şunları söyledi:

"Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebet “iki devlet tek millet” münasebetidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."

Ne olmuştu?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurmuş, Cumhurbaşkanı, şehit ve yararlılar olduğunu duyurmuştu. Azerbaycan, saldırıya karşılık verildiğini açıklamış, çatışmanın ardından yapılan Güvenlik Konseyi toplantısı sonucu genel seferberlik ilan etmişti. Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çıkan çatışmalar bugün de devam etti.

Dağlık Karabağ, bu sabah 15 Ermeni askerinin daha hayatını kaybederken, pazar günü kaybettiği toprakların bazılarını geri kazandığını ifade etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Terter kentinin topçu ateşine tutulduğunu bildirdi.

Ermenistan kanadı da Azerbaycan'ı topçu ateşi kullanmakla suçladı.

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