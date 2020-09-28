Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları devam ediyor: 15 ölü

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Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çıkan çatışmalar pazartesi sabahı da devam etti.

Dağlık Karabağ, bu sabah 15 Ermeni askerinin daha hayatını kaybederken, pazar günü kaybettiği toprakların bazılarını geri kazandığını ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Terter kentinin topçu ateşine tutulduğunu bildirdi.

Ermenistan kanadı da Azerbaycan'ı topçu ateşi kullanmakla suçladı.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan sınırları içinde bulunuyor ancak etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor.

Dün çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. 2016'dan bu yana bölgede yaşanan en ciddi çatışmalar tarafları savaşın eşeğine getirdi.