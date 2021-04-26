Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'soykırım' tepkisi: Gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir

Ne olmuştu?

1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren Biden'dan önceki tek ABD Başkanı Ronald Reagan'dı. 1981 yılında bu yönde açıklama yapan Reagan, Türkiye'nin baskıları sonucunda geri adım atmıştı. ABD, 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan 30. ülke oldu. Bugüne kadar kararı alan ve çoğu Avrupalı ile Güney Amerikalı olan 29 ülke arasında Rusya ve Suriye de bulunuyor.

Geçen ay aralarında iki partiden de isimler olan 38 senatör Biden'a "soykırım" nitelemesi yapması talebinden bulunan bir mektup yazmıştı. Biden, kazandığı 2020 seçimlerine giden kampanya sürecinde de bu yönde karar vereceğini söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimelendirmesiyle 'soykırım' olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti ve "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" görüşünü dile getirdi.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı

Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanmasına muhalefetten ve iktidardan tepki yağdı.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' nitelemesine iktidar ve muhalefetten tepki yağdı