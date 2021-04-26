Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'soykırım' tepkisi: Gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin ’soykırım’ ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır" açıklamasında bulundu.
"Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir” diyen Bakan Akar, “Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, şu ifadeleri aktardı:
“Bu karar, entelektüel namus bakımından da ibretlik bir karar ve açıklamadır. Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. Tarihten düşmanlık çıkarmak ve yeni karşıtlıklar oluşturmak kabul edilemez ve faydasızdır. Tarihi olaylar hesaplaşma ve çatışma aracı olarak kullanılmamalıdır, siyasallaştırılmamalıdır. Böyle bir ortamın oluşmasının başta Türkiye-Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri olmak üzere bölge barışını olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Bölgemizin barış ve huzuru, Ermeni diasporası ve onu, dün olduğu gibi günümüzde de kendi çıkarları için kullanmaya çalışan ülkelerin değil, bizlerin, bölge ülkelerinin, Türkiye’nin ve Ermenistan’ın ortak sorunudur. Türkiye her zaman 1915 olayları ile ilgili tartışmaların siyasiler değil tarihçiler tarafından yapılması gereken bir konu olduğunu savunmuş ve ABD gibi müttefik ülkeler de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerden de bunu beklemiştir. Buna rağmen ABD yönetimi bu kararıyla kendi resmi raporlarını da, imzalarını da inkar ederek Ermeni diasporasının ve diğer bazı odakların baskılarına boyun eğmiş, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar Ajansında (NARA) bulunan başta General Harbord raporu olmak üzere mevcut bilgi ve belgeleri görmezden gelmiştir. Sonuç olarak; yüz yıllarca birlikte güven ve refah içinde yaşadıkları ve birlikte yaşama iradesine sahip oldukları Amerikan belgeleri ile sabit Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları ‘Soykırım’ olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir. Bu yanlış düzeltilmelidir.”
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Ne olmuştu?
1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren Biden'dan önceki tek ABD Başkanı Ronald Reagan'dı. 1981 yılında bu yönde açıklama yapan Reagan, Türkiye'nin baskıları sonucunda geri adım atmıştı. ABD, 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan 30. ülke oldu. Bugüne kadar kararı alan ve çoğu Avrupalı ile Güney Amerikalı olan 29 ülke arasında Rusya ve Suriye de bulunuyor.
Geçen ay aralarında iki partiden de isimler olan 38 senatör Biden'a "soykırım" nitelemesi yapması talebinden bulunan bir mektup yazmıştı. Biden, kazandığı 2020 seçimlerine giden kampanya sürecinde de bu yönde karar vereceğini söylemişti.
ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimelendirmesiyle 'soykırım' olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti ve "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" görüşünü dile getirdi.
TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı
Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanmasına muhalefetten ve iktidardan tepki yağdı.
TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' nitelemesine iktidar ve muhalefetten tepki yağdı