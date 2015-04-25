Milli Savunma Bakanı: 1. Dünya Savaşı'nda Ermenileri 3 devlet kışkırttı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere silah verip kışkırtan ülkelerin başında Fransa, İngiltere ve Rusya'nın bulunduğunu belirterek, "Bütün milletlere her türlü kötülüğü yapan bu üç devlettir" dedi.

Halife Yalçınkaya ve Gökhan Ceylan' DHA'da yer alan haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sivas mitingine katılmak üzere kente gelen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Sivas Valisi Alim Barut'u ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu ve bazı ülkelerin Ermeni soykırımını kabul etmesiyle ilgili soru üzerine Birinci Dünya Savaşı ortamında Osmanlı'nın Anadolu toprağının yarısı kadar bir coğrafyayı terk etmek zorunda kaldığını ve oradaki milyonlarca insanın yurdundan uzaklaştırıldığını savunarak, "Tabii bu devletin asıl sahibi olduğumuz için hiçbir zaman bize yapılan zulümleri, haksızlıkları, sürgünleri, katliamları dile getirmedik. Sanki bu devlet olmanın gururunu gölgeler şekilde oldu. Dolayısıyla biz kendi yaramızı, acılarımızı dile getirmeyince başkaları kendi acılarını, bizim acılarımızın önüne koyar durumuna geldi. Milleti sadıka olan bir grup nasıl bu millete ihanet eder hale geldi. Birinci Dünya Savaşı'nın bu aziz milletimiz çok iyi biliyor. Çünkü ben dahil Gürün'de dedelerimizin anlattıklarından bilirim. Ellerine silah alan bizim gençlerimiz cephede, çünkü seferberlik çağrısı yapılmış. Bizim gençlerimizden eli silah tutan cepheye gitti. Kim kaldı burada yaşlılar kaldı, kadınlar kaldı, çocuklar kaldı. Dolayısıyla bu coğrafyada Ermeni devleti kurmak isteyen yedi düvel, dış güçler bunlara silah verdi. Van'da dahil olmak üzere Türkiye 'nin birçok yerinde silaha teşvik ettiler. Dolayısıyla da gençleri olmayan, silah altında olacak kimsede bulunmayan bir coğrafyada bu tip Ermeni terör örgütüne eleman devşirecek bir yapının bu Anadolu'da kurulması uygun görülmediğinden başka yere gönderildiler. Gönderdiğimiz o toprak bu ülkenin dışında bir toprak değil ki gönderilen yer Suriye. Suriye ise o dönem Osmanlı toprağının bir parçası. Anadolu'da evlatları askere gitmiş insanlarımızı korumak için böyle bir tedbir alındı. Ancak bunda asıl sebep varsa bu Ermeni terör komitacılarının eline silah verenlerdir. Bunlara Fransa, İngiltere, Rusya silah verdi. Bu dünyada bütün milletlere her türlü kötülüğü yapan bu üç devlettir. Bunların sesi çok çıkıyor. Bunlar doğru değildir. Kafa gerilerinde olan haçlı zihniyetini yansıtıyorlar. Aziz milletimiz inşallah birlik ve beraberlik içinde olursa bu hesapları, planları boşa çıkartacaktır" dedi.

Bakanlar Yılmaz ve Bilgin daha sonra Sivas Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.