100 yıl sonra bir ilk: Türkiye hükümeti, 1915’te hayatını kaybeden Ermeniler için ayinde

1915 Ermeni kıyımının 100'üncü yılında Ermeni Patrikhanesi'nin ev sahipliğinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayine bu yıl ilk kez Türkiye'den resmi düzeyde bir katılım gerçekleşti. Meryem Ana Kilisesi'nde bu sabah 10:30'da başlayan ayine hükümeti temsilen AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. Mesajda, "Acılarınızı anlıyoruz" vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermeni kilisesinde düzenlenen ayine gönderdiği mesajda; "Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı üzüntü verici hadiseleri bildiğimizi ve acınızı samimiyetle paylaştığımı bir kez daha ifade ediyorum. Osmanlı Ermenilerinin dünyanın her yerindeki torunlarına gönül kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu da bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu ve Yaşar Kaçmaz’ın haberine göre, kiliseye girişinde açıklama yapan Bakan Bozkır, "Bugün Ermeni Patriği Aram Ateşyan'ın yöneteceği ayine katılmaktan büyük bir onur duyuyorum "dedi.

Bozkır, "1916 yılından beri ilk kez resmi olarak yapılan bir ayin. Ermeni kardeşlerimizle bin yıllık bir tarihimiz var. Bu tarih güzel anılarla, renklerin paylaşımıyla, kültürlerin değiş dokuşuyla gerçekleştirilmiş çok güzel bir tarihtir. Bu tarihi bir yıla, sadece 1915 yılına mahkum etmek, gerçekten son derece yanlış olacaktır. Biz 1915 olayları yerine 1870 yılından 1920 yılına kadar Birinci Cihan savaşının kanlı bir çok insanın ölümüne sebep olan yılları dahil incelenmesi arzusundayız. Bu şekilde hem ortak bir tarihe bakmamız mümkün olacaktır. Hem de ortak bir hafıza ama adil bir hafıza ortaya çıkacaktır" dedi.

Volkan Bozkır, "Biz Ermeni kardeşlerimizin yaşadıkları acılara saygı duyuyoruz. Bunu yaşanmış kötü bir olay olarak addediyoruz. Bu nedenle de bu acıların şahidi olarak anılmasına hiçbir şekilde karşı değiliz. Bu nedenle de bu anma ayinine katılmayı bir borç bildik. Önümüzdeki döneme birlikte huzur içinde, barış içinde yürümeyi arzu ediyoruz. Ve yüz yıldır bizimle birlikte yaşayan husumeti geride bırakmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

AB Bakanı Bozkır aynı açıklamayı yabancı gazeteciler için bir de İngilizce yaptı.

Rum Patriği ve ABD Konsolosu da katıldı

Bu arada anma ayinine Fener Rum Patriği Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter da katıldı.