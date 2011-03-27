Milli Piyango'dan alınmayan ikramiye 163 milyon lirayı aştı

T24 -

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2006-2010 döneminde vatandaşlar, şans oyunlarında kendilerine isabet eden 163 milyon 848 bin 213,9 liralık ikramiyeyi almadı.





Talih Kuşunun şans oyunlarında zamanaşımına uğrayarak İdareye kalan ikramiye miktarı, son 5 yılda ikiye katlandı. 2006 yılında 22 milyon 607 bin 116,6 liralık ikramiye, vatandaş tarafından tahsil edilmezken, bu rakam 2007 yılında 23 milyar 479 milyon 988,8 liraya, 2008 yılında da 33 milyon 246 bin 407,9 liraya yükseldi.





2009 yılında Milli Piyangodan alınmayan ikramiye tutarı, 40 milyon 918 bin 226,7 lira, 2010 yılında ise 43 milyon 596 bin 473,7 lira olarak belirlendi.





Böylece, söz konusu dönemde İdare'nin piyango biletleriyle 5 yılda verdiği büyük ikramiye toplamı kadar bir para idareye kaldı. Bir başka ifadeyle son 7 yılın yılbaşı özel çekilişlerinde dağıtılan büyük ikramiyelere eşdeğer ikramiye, talihliler tarafından tahsil edilmedi.





En büyük unutkanlık piyangoda





Verilere göre, son 5 yılda en fazla zamanaşımı piyangoda yaşandı. Bu dönem, umudunu piyango biletlerine bağlayanlar, 70 milyon 455 bin 808 liralık ikramiyeyi almadı. 2006 yılında 9 milyon 385 bin 981 lira olan tahsil edilmeyen piyango ikramiyesi tutarı, geçen yıl 19 milyon 262 bin 546 liraya yükseldi.





Sayısal Loto, Piyangodan sonra vatandaşın en fazla dikkatsiz davrandığı şans oyunu oldu. 5 yıllık süreçte Sayısal Loto'da ikramiye kazananlar 44 milyon 635 bin 851 lirayı idarenin kasasına bıraktı.

Sayısal oyun kuponlarına dikkatli bakılmaması ya da ihmalkarlık sonucu tahsil edilmeyen ikramiye tutarı Şans Topu'nda 18 milyon 599 bin 499 lira, 10 Numara'da 14 milyon 72 bin 134 lira, Süper Loto'da da 12 milyon 281 bin 108 lira olarak belirlendi.





Hemen Kazı bileti alanlar bile 5 yıllık dönemde kazandıkları 3 milyon 803 bin 811 liralık ikramiyeyi almadı.









Piyangonun 2010 bilançosu





Bu arada Milli Piyango İdaresi, geçen yıl 1 milyar 761 milyon 453 bin 127 liralık satış geliri elde etti. Bunun 478 milyon 904 bin 835 liralık bölümü Sayısal Loto'dan, 430 milyon 542 bin liralık bölümü Piyango biletinden, 382 milyon 121 bin liralık bölümü de Süper Loto'dan geldi.





Vatandaşlar, geçen yıl 225 milyon 470 bin 561 liralık Şans Topu, 156 milyon 446 bin liralık On Numara kuponu doldurdu, 87 milyon 968 bin lira da Hemen Kazan bileti kazıdı.





Milli Piyango İdaresi, bu şans oyunları karşılığında vatandaşa 777 milyon 680 bin 906 lira ikramiye dağıtırken, kamuya da 830 milyon 667 bin 300 lira kaynak aktardı. Bunun da 432 milyon 489 bin lirasını vergiler meydana getirdi.





Vatandaşın geçen yıl tahsil etmediği ikramiye tutarı da, 43 milyon 596 bin 473 lira olarak kayıtlara geçti. Bunun 19 milyon 262 bin 546 lirasını Piyango, 8 milyon 522 bin 578 lirasını Sayısal Loto, 7 milyon 430 bin 840 lirasını Süper Loto ikramiyeleri oluşturdu. Şans Topu'nda alınmayan ikramiye tutarı 3 milyon 696 bin 980 lira, On Numara'da 3 milyon 677 bin 734 lira, Hemen Kazan'da da 1 milyon 5 bin 793 lira oldu.



