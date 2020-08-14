Milli Piyango ve iddaa'yı alan Demirören Holding, çalışanlarına şans oyunlarını yasakladı!

Demirören’in iddaa’dan sonra Milli Piyango’yu da almasıyla birlikte şirket çalışanlarına yeni bir yasak geldi.

Türkiye Varlık Fonu'nun 10 yıl süreyle Milli Piyango bünyesindeki şans oyunlarını düzenlenmesi için yetkilendirdiği Sisal Şans adlı şirket, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlamıştı. Demirören Holding’in iştiraki olan ve İddaa’nın da işletme hakkını elinde bulunduran şirket, bugün Demirören Grubu çalışanlarına ilginç bir yasak getirdi.

Medyaradar'ın haberine göre; Demirören Medya Grubu’ndaki basın çalışanlarını da kapsayan yasak ile personelin şans oyunları üyeliklerini iptal etmeleri ve doğrudan veyahut dolaylı olarak oyunları oynamamaları istendi.

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Gönderilen e postada ayrıca denetim yapılacağı ve üyeliği olan çalışan tespit edilmesi durumunda bu üyeliklerin iptal edileceği vurgulandı.

İşte çalışanlara giden o uyarı:

“Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Bildiğiniz üzere Demirören Şirketler Grubu bünyesindeki Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. (“Sisal Şans”) Türkiye Varlık Fonu tarafından 320 Sayılı Millî Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Şans Oyunlarının Düzenlenmesiyle İlgili Bazı İş ve Hizmetlerin Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Özel Hukuk Sözleşmesiyle Yaptırılmasına İlişkin Sözleşme kapsamında, T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olmak üzere Türkiye’de 10 yıl süreyle, Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Şans Oyunlarına ilişkin ilgili mevzuat gereği çalışanların yetkilendirme kapsamındaki oyunları doğrudan veya dolaylı olarak oynamaları yetkilendirme sözleşmesine uygun değildir.

Bu kapsamda, Demirören Şirketler Grubu bünyesinde görev yapmakta olan tüm çalışanların, -varsa- üyeliklerini sürdürmesinin etik olmayacağı değerlendirilmiştir.

Bu nedenle, Grubumuz tarafından alınan karar gereği Şirketlerimizde çalışanların varsa üyeliklerini sonlandırmaları, sonlandırmayanların tespit edilerek uyarılmaları için tüm Grup Şirketlerindeki çalışanlara ait bazı kişisel verilerin Sisal Şans'a aktarılmasına karar verilmiştir.

Aktarım sonrasında gerekli sistemsel kontroller yapılacak ve var ise çalışanlarımızın şans oyunları üyeliklerinin iptali için gerekli işlemler başlatılacaktır. Mevcut üyeliklerin kapatılmasına ilişkin süreçler sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

Konuya göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.”