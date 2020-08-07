Medya Ombudsmanı Bildirici: Demirören gazeteleri piyango bültenine dönüştü, kendi gazetelerinde haber görünümlü reklamlarla şirketinin tanıtımını yaptırıyorlar!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Millî Piyango'nun Demirören grubu tarafından satın alınmasının ardından, Demirören gazetelerinin piyango bültenine dönüştüğünü söyledi. Bildirici, "Piyango bültenlerine gerek kalmadı, onun yerini Demirören gazeteleri aldı" dedi.

Faruk Bildirici, Çılgın Sayısal Loto gibi oyunlarla dikkat çeken piyango duyurularının reklam haberlerle verilmesine karşın oyunların ücretinin artmasına ilişkin hiçbir haber verilmediğine dikkat çekti.

Bildirici, Türkiye Gündemi'ne yaptığı açıklamada, "Milli Piyango İdaresi eskiden piyango bülteni hazırlardı, özellikle yılbaşı çekilişleri sonrasında kazanan numaraların yer aldığı bu bülten çok ilgi görürdü. Artık bu bültenlere gerek kalmadı, onun yerini Demirören Medya gazeteleri aldı. 2 Ağustos’ta Hürriyet, Milliyet ve Posta’nın birinci sayfasında 'Milli Piyango’da yeni dönem' başlıkları vardı. Her üç gazetede de bir tam sayfa Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ’daki değişikliklere ayrılmıştı. Üçü de de tamamen aynıydı bu sayfaların. Reklam sayfasıydı bunlar ama sağında solunda da “Bu bir reklam sayfasıdır” diye hiçbir uyarı yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "Hürriyet bir gün önce de ekonomi sayfasında 'Şans oyunlarında devir vakti geldi' başlığıyla geniş bir haber yapmıştı. İlginçtir, bu haber ve haber görünümlü reklamların hiçbirinde şans oyunlarının Demirören Grubu’na devredildiğinden söz edilmiyor; sadece bu grubun bir şirketi olan Sisal Şans’ın adı veriliyordu. Sonraki günlerde de her çekiliş sonucu birinci sayfadan duyuruldu. Nitekim dün Sayısal Loto ve Şans Topu, bugün de Süper Loto çekilişlerinin sonuçları Hürriyet, Milliyet ve Posta’nın ilk sayfasında konumlanmıştı." diye konuştu.

Bildirici, "Demirören grubu gazeteleri Hürriyet, Milliyet ve Posta da bu kadar tanıtım yapılmasına ve ikramiyenin arttığı duyurulmasına rağmen oyunların ücretine zam yapıldığından hiç söz edilmiyor. Eskiden şans oyunlarının sonuçları gazetelerin iç sayfalarında yayımlanır, hatta bazen unutulurdu. Kimi okurlardan şikayetler gelmesine rağmen önem verilmezdi bu çekiliş sonuçlarına. Şimdi ne değişti? Şans oyunlarının haber değeri mi arttı durup dururken? Hayır! Sadece patron değişti, o patron da aynı zamanda bu gazetelerin sahibi. Demirören, kendi gazetelerinde haber görünümlü reklamlarla şirketinin tanıtımını yaptırıyor!" diye konuştu.

Bildirici şöyle konuştu:

Nerede kaldı gazetecilik bile diyemiyorum. Siyasi iktidarla ilişkilerin gazeteciliği baskılamasını geçtim, zaten Türkiye’de gazetecilik uzun süredir gazetelerin sahibi olan holding patronlarının ve onların çıkar ilişkilerinin ipoteği altında. Özellikle ekonomiyle ilgili haber ve tüm yayınlarda kamu yararı değil, güç odaklarının çıkarları gözetiliyor.

Elbette bu durum sadece Demirören medyaya özgü değil, diğer medya kuruluşlarının sahipleri de benzer şekilde kendi şirketlerini kayıran, tanıtan haber görünümlü reklam ve tanıtım metinleri yayımlıyorlar.

Ayrıca bu uygulama yeni de değil, Örneğin Doğan Medya döneminde de Hürriyet’te Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Bodrum’daki Nikki Beach’in açılışıyla ilgili geniş haber ve yazılar yayımlanırdı. Hürriyet’in bazı yazarları açılışlara mutlaka katılırdı. Hatta huriyet.com.tr’de Nikki Beach, “En iyi kokteyli yapan on mekan” ve Kelebek’in Magazin Konseyi “Yazın nereye gidilir” listesine de mutlaka eklenirdi.

Demirören Medyası’nda yayımlanan şans oyunları ile ilgili haber görünümlü reklam ve tanıtım metinleri de patron şirketlerinin kayırılmasının ve medyada editöryal bağımsızlık olmadığının yeni bir kanıtı. Üstelik de eskilerle kıyaslandığında son derece pespaye, pervasız, ölçüsüz bir şekilde yapılıyor patron şirketi kayırılması. Okuru bu kadar aleni biçimde aldatmayı kendilerine hak gören bir anlayışın medyaya hakim olması gazetecilik adına iç karartıcı…

"Demirören grubunun sadece gazeteleri değil televizyonları da Milli Piyango bülteni olmuş"

Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise gazetelerin yanı sıra Demirören Medya'ya ait CNN Türk'ün haber bültenlerinde de Millî Piyango 'bülteni' yapıldığına dikkat çekti. Bildirici paylaşımında, "Ben izlememiştim, Demirören grubunun sadece gazeteleri değil televizyonları da Milli Piyango bülteni olmuş. Haber bültenlerinde sürekli şans oyunlarında yeni dönemi anlatıyorlarmış!" ifadesini kullandı. Bildirici tweet'inde CNN Türk'ten ekran görüntülerine de yer verdi.