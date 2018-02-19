Milli Mutabakat Komisyonu'nun teklifi hazır; CHP 'Ay-Yıldız İttifakı' adına tepkili

AKP ile MHP’nin seçim ittifakı mutabakatı 21 Şubat günü iki partinin ortak imzalarıyla TBMM Başkanlığı’na sunulacak. 26 maddelik kanun teklifine ilişkin alınan bilgilere göre, siyasi partilerin seçimde ittifak yapabilmelerini engelleyen Siyasi Partiler Yasası’nın 90. maddesi ile milletvekili seçim kanunun 16. maddesini değiştiriliyor.Milletvekilliği Seçim Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanununa "ittifak" bölümü eklenecek.

Siyasi partiler kurumsal kimliklerini koruyarak birlikte seçime girecek. İttifak yapan partilerin birlikteliği bir beyanname ile Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK)’ya bildirecekleri belirtildi. İttifak yapacak partiler oy pusulasında yan yana yazılacak.

CHP: Ay yıldız adı ittifak adı olamaz, oy pusulasında kullanılamaz

Antalya Kampı’nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ‘Ay yıldız’ olarak nitelendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Yıldız Cumhurbaşkanı, hilal şeklindeki Ay ise Meclis" sözleri de eleştiri konusu oldu.

Kulislerde, ‘Ay Yıldız’ın seçim ittifakının adı olarak kullanılabileceği yorumlarına ilişkin değerlendirmede bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Bunun Anayasaya aykırılık gerekçesiyle yapılamayacağını” savundu. Tanal, seçim sonucunu etkileyeceği için de ittifakın adı olamayacağını belirtti.

Özel: Bir yıldız varsa millettir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Bahçeli’nin açıklamaları konusunda “İttifaka beyefendi ay-yıldız ittifakı diyor. Ay Meclis, yıldızın Cumhurbaşkanlığı olduğunu söylüyor. Dervişin fikri neyse zikri odur. Bir yıldız varsa, millet, halk, Meclistir. Bugün Meclisi, sarayın uydusu yapmaya çalıştığını itiraf etmektedir. Siz, Erdoğan'ın uydusu olabilirsiniz ama bu milleti sarayın uydusu yapmanıza izin vermeyeceğiz. Osmanlı'ya en çok referans yapan iki partinin Osmanlı tokadını seçmenden yiyeceklerine hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Mutabakat Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Mustafa Şentop, "Bu düzenlemeye göre, ittifak yapan siyasi partiler bir isim seçebilir ancak 'seçmeyebilir' diye de hüküm var. İsim konusu kamuoyuna daha sonra açıklanacak." dedi.

CHP, kararını MYK sonrası verecek

CHP, seçim ittifakı kanun teklifinin komisyon görüşmelerine katılıp katılmama kararını Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) gündeminde değerlendirecek. MYK’dan çıkacak karara göre, komisyonla ilgili tutum belirlenecek.

26 Maddelik kanun teklifte kanun neler var?

-İttifak bölümü pusulada renk olarak diğer bölümlerden ayırt edilebilecek

-Milletvekili listesi ise her parti için ayrı olacak. Partiler aldıkları oy oranı doğrultusunda vekil çıkaracak

-Partiler kurumsal kimliklerini koruyarak seçime birlikte girebilecekler.

-İttifak partilerinden birine oy verilmesi yeterli olacak.

-Seçmen yanlışlıkla her iki partiye de mühür vurduğu takdirde oyu geçerli sayılacak.

-Tek mühür olacak

-Yüzde 10'luk baraj korunuyor