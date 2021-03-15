Milli Muharip Uçak 2025’te ilk uçuşunu yapacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2025’te ilk uçuşunu yapacağını ve 2029’da envantere gireceğini açıkladı.

T-129 ATAK helikopterlerinden F-16 uçaklarının modernizasyonuna kadar birçok projede görev alan TUSAŞ’ın başarılı grafiğini değerlendiren Kotil, 2020 yılı için bir değerlendirmede de bulundu. Temel Kotil bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Dünyanın ilk 100 savunma ve havacılık firmasının sıralandığı Defense New Top 100 listesinde 16 basamak birden yükseldik. Bu dönemde Ar-Ge harcamalarımızı yüzde 40’ın üzerine taşıyarak yeni nesil hava araçlarının geliştirilmesi için öncü vasfımızı perçinledik. Böylece ülkemizin savunma sanayisinde bağımsızlık vizyonu için projeler geliştirmeye devam ettik" dedi.

Şirketin üstlendiği en önemli projelerden biri olan MMU için de tarih vererek konuşan Kotil, şunları söyledi:

“Diğer taraftan en önemli projelerimiz arasında yer alan global havacılık ekosisteminin merakla beklediği, ülkemizi havacılık ve savunma alanında lig atlatacak 5’inci nesil avcı uçağımız MMU’nun, 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkışını gerçekleştireceğiz. MMU, 2025’te ilk uçuşunu yapacak, 2029’da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz.”

"F-16 uçaklarımızın 8 bin saat olan uçuş ömrünü 12 bin saate çıkardık"

Sputnik'in haberine göre, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA ve AKSUNGUR İHA’lara değinen Kotil, Tunus’a ilk ANKA ihracatının gerçekleştirildiğini belirtirken TSK çatısı altındaki kuvvetlere de 20’den fazla teslimat yapıldığı bilgisini paylaştı. Kotil, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu Blok 30 F-16’ların modernizasyonu için ise “F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerine yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında mühendislerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçaklarımızın 8 bin saat olan uçuş ömrünü 12 bin saate çıkarmış bulunuyoruz” dedi.