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“Milli Kütüphane, Saray’a taşınıyor” iddiası Meclis gündeminde

CHP'li Hakverdi: Milli Kütüphanedeki kitaplar yerine kitapların özetini Kaçak Saray’a taşımayı düşünmüyor musunuz?

06 Haziran 2016 18:16

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Milli Kütüphane’nin kapatılarak kitapların Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na taşınacağı iddialarını TBMM’de gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a Milli Kütüphane’nin kapatılarak yerine AVM yapılacağı iddialarını da soran Hakverdi, “Milli Kütüphanedeki kitaplar yerine kitapların özetini Kaçak Saray’a taşımayı düşünmüyor musunuz?” dedi.

Hakverdi’nin  Milli Kütüphane soru önergesi şöyle:

Basında Ankara Bahçelievler’de bulunan Milli Kütüphane’nin kapatılacağı, kütüphanede bulunan kitap ve belgelerin Kaçak Saray’da yapılacak kütüphaneye taşınacağı iddiaları yer almaktadır. Ayrıca halen İstanbul'da çeşitli saray ve kütüphanelerde bulunan Osmanlı İmparatorluğu'na ait resmi arşivler ile değerli kitapların da Kaçak Saray’da toplanacağı iddia edilmektedir. 

Basında yer alan Milli Kütüphane’nin kapatılacağı ve kitapların Kaçak Saray’a taşınacağı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu karar ne zaman ve nasıl alınmıştır?

Milli Kütüphane’nin kapatılarak yerine AVM yapılacağı iddiaları doğru mudur?

Milli Kütüphane halka açık bir kütüphanedir. Kütüphane kapatıldığında ve kitaplar Kaçak Saray’a taşındığında, halk Kaçak Saray’daki kütüphaneyi ziyaret edebilecek midir? Ziyaret edebilecek ise ziyaretçi listesini Recep Tayyip Erdoğan mı belirleyecektir?

Milli Kütüphanedeki kitaplar yerine kitapların özetini Kaçak Saray’a taşımayı düşünmüyor musunuz?

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