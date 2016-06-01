Milli Kütüphane Saray'a mı taşınıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Bahçelievler semtinde bulunan Milli Kütüphane'nin kapatılacağı ve içerisindeki tüm kitap ve belgelerin saray kütüphanesine taşınacağı ileri sürüldü.

2016 yılı yatırım programında ‘ek hizmet binası' olarak görünen, saray bahçesindeki yatırımın devasa kütüphane ve konser salonu olduğu ortaya çıktı.



Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, “Yargı organının da cumhurbaşkanıyım, yürütmenin de cumhurbaşkanıyım, yasama organının da cumhurbaşkanıyım” diyen Erdoğan’ın Saray’a 650 milyonluk opera binası projesiyle planladığı öğrenildi.

Milli Kütüphane kapatılıyor

Kütüphane ve konser salonu sarayın güney kısmında yer alan 322 bin 88 metrekare alana inşa edilecek.



Daha önce Orman Bakanlığı'nın lojmanları ile dışarıya açık restoranın bulunduğu bu bölgedeki inşaatı da yine sarayı inşa eden Rönesans Holding yapacak.



Saray kütüphanesinin tamamlanmasının ardından halen Ankara Bahçelievler semtinde bulunan Milli Kütüphane kapatılacak ve içerisindeki tüm kitap ve belgeler saray kütüphanesine taşınacak.

Saraylarda bulunan Osmanlı belgeleri de kütüphaneye gidecek

Ayrıca halen İstanbul'da çeşitli saray ve kütüphanelerde bulunan Osmanlı İmparatorluğu'na ait resmi arşivler ile değerli kitaplar da Ankara'ya getirilecek. Erdoğan'ın kütüphanenin planına ve içeriğine karar vermeden önce İngiltere, Almanya ve Fransa'daki kütüphaneleri inceleme heyeti gönderdiği de ileri sürüldü.