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Milli Gazete'den Mavi Marmara tepkisi: 9 vatandaşımızı katleden İsrail, Türkiye’de aklanıyor!

Savcı, Türkiye-İsrail mutabakatını gerekçe göstererek davanın düşürülmesini talep etmişti

03 Aralık 2016 17:35

Milli Gazete, savcının 9 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısına ilişkin davanın düşürülmesini talep etmesine tepki gösteren bir manşetle çıktı. "Filistin başımızın üstünde, düşmez" başlığıyla verilen haberde, "Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve var olan ablukayı kaldırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırarak 9 vatandaşımızı katleden İsrail, ne acıdır ki Türkiye’de aklanıyor" ifadelerine yer verildi.

Dün Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada savcı, İsrail ile Türkiye arasındaki anlaşmayı gerekçe göstererek davanın düşürülmesini talep ettiğinin hatırlatıldığı haberde, "Avukatlar bu talebin usule aykırı olduğundan zabıtlara geçmemesini talep etti. Talep, savcının itirazıyla birlikte mahkeme tarafından reddedildi" dendi.

Milli Gazete'nin bugünkü birinci sayfası şöyle:

 

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