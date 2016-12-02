Savcı, Mavi Marmara davasının düşürülmesini talep etti!

Mavi Marmara duruşmasında Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesini gerekçe gösteren savcı, davanın düşmesini talep etti.

Mavi Marmara gemisine, Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin olarak, aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de yer aldığı 4 sanık yargılanıyordu. Anlaşmanın maddelerinden biri, İsrailli yetkililerin davadan muaf tutulması talebiydi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşma, mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı. Daha önce sanık avukatlarınca yapılan reddi hakim talebinin üst mahkemece reddedildiğine dair kararın mahkemeye geldiği, yine Türkiye ile İsrail Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması'nın Türkçe metninin de celse arası mahkemeye ulaştığı belirtildi. Bunun üzerine duruşma savcısı Türkiye ile İsrail Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması gereği davanın düşürülmesini talep etti.

Altı maddelik Türkiye-İsrail mutabakatının tam metni şöyle: