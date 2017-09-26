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Eğitim

Milli Eğitim, okullardan servis şoförleri, hostes ve kantin görevlilerinin bilgilerini istedi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında çernçevesinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okullardan öğrencilerle aynı ortamda bulunan servis şoförleri, hostes, kantin görevlil

26 Eylül 2017 14:57

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında çernçevesinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okullardan öğrencilerle aynı ortamda bulunan servis şoförleri, hostes, kantin görevlileri ve İşkur kapsamında çalıştırılan temizlik görevlilerinin isim listesini istedi.
Resmi ve özel okullara gönderilen yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, \'Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolu\' imzalandığı hatırlatıldı. Yazıda ayrıca, 1 Eylül 2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün çıkardığı ve içinde, \"Okul servis şoförü,  muavini/hostesi, kantin görevlisi ve iş-kur temizlik elemanı gibi öğrencilerimiz ile aynı ortamda bulunan şahıslar ile ilgili gerekli incelemeler yapılır \" yazılı 39 numaralı genelgeye de atıfta bulunuldu. Yazıda şöyle devam edildi:
\"Bu kapsamda ilçe merkezine bağlı bulunan resmi ve özel okullara öğrencileri taşıyan servis şoförleri, rehber personel, kantin işletmecilerinin ve İşkur temizlik görevlilerinin ad-soyadları, TC kimlik numaraları ve görev yaptıkları okul bilgilerinin Excel ortamında hazırlanarak en geç 28 Eylül tarihine kadar İnsan Kaynakları Şubesine gönderilmesi hususunda; gereğini önemle rica ederim.\"

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