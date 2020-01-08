Milli Eğitim'den okullara 'seçmeli din dersi' dayatması: Öğrencilerin seçmesi için hassasiyet gösterilsin

Ortaöğretim kurumlarında “seçmeli ders” seçimi yarın sona erecek. Burhaniye Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, 6 Ocak’ta, ilçedeki tüm okul müdürlüklerine gönderilen yazıda, “Seçmeli derslerden olan Kuranı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin öğrencilerimiz tarafından seçilmesi ile ilgili okul müdürlüklerimizce gerekli hassasiyet ve özenin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.

Duruma tepki gösteren Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın atadığı liyakatsız il, ilçe MEB müdürlerinin AKP’nin eğitim sistemindeki tüm okulların ‘gizli’ imam hatip ortaokulu -lisesi yapma girişiminin ne yazık ki yeni bir örneği ile karşı karşıyayız” dedi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre okullardaki seçmeli ders seçim sürecinde yaşanan bu durum, geçen öğretim yıllarında da farklı metotlarla uygulanmış, öğrenci ve velilerin tepkisini çekmişti. Dini içerikli olmayan dersleri seçmek isteyen öğrencilere “öğretmen yok” yanıtı verilmiş, kimi okullarda müdürler tarafından oluşturulan “paket seçmeli ders programları”nın tamamı “seçmeli din” derslerinden oluşmuştu.