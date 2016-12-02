Milli Eğitim Bakanlığı'nda 3 bin 592 personel göreve iade edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolarında görev yapan personelden 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 137’nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 3 bin 592 personelin bugün itibariyle görevden uzaklaştırma talebinin kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilşkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımız kadrolarında görev yapan personelden 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 3 bin 592 personelin bugün itibariyle görevden uzaklaştırma talebi kaldırılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Göreve iade edilen personel, "terör örgütleriyle bağlantılı olduğu" iddiasıyla açığa alınmıştı. Bu kişiler hakkında sadece görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıldığı, disiplin süreci bağlamında inceleme ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan bu kişilere yönelik göreve dönüş iş ve işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere gerekli yazılar da gönderildi.

25 Kasım'da da "terör örgütleriyle bağlantılı oldukları" iddiasıyla açığa alınan 6 bin personel, göreve iade edilmişti. Tunceli'de de açığa alınan 504 öğretmen ve kamu görevlisinden 419'u, Eylül ayı ortalarında görevlerine iade edilmişti.