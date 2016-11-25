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Milli Eğitim Bakanlığı: 6 bin öğretmen göreve iade edildi

CHP'li vekiller, öğretmenlerin görevlerine iadesinin yapılacağı bilgisini paylaşmıştı

25 Kasım 2016 19:28

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda açığa alınan 5 bin öğretmenin görevine iade edileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamaya göre 6 bin öğretmen göreve iade edildi.

Göreve iade edilen 6 bin 7 öğretmenin tam listesi

Yılmaz, Meclis'te Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yasasındaki değişikliklere ilişkin torba yasanını görüşülmesi sırasında CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın "Sayın Bakan açığa alının kamu çalışanları arasında birinci sırayı öğretmenler alıyor. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra son kararın verileceğini açıklamıştınız. Çalışmanız tamamlandı mı? İnsanlar umutsuzluk içinde bekliyor" sorusuna yanıt verdi.

Görüşmelere ara verildiği sırada Balbay'a yanıt veren Bakan Yılmaz, şöyle dedi:

"Evet yarın 5 bin öğretmeni göreve iade ediyoruz."

Öte yandan Diyarbakır'da OHAL kararnamesi ile açığa alınan 4 bin 319 öğretmenden, 2 bin 253 öğretmenin göreve başlamasının önünü açan bakanlık yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. Bakanlık Teftiş Kurulu'ndan geçen ve soruşturması tamamlanan ve göreve başlayacak 2 bin 253 öğretmenin isimlerinin yer aldığı liste ve görev izni İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. Soruşturmaları tamamlanan 2 bin 253 öğretmenin, Pazartesi günü görevlerine başlayacağı öğrenildi.

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