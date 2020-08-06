Milli Eğitim Bakanlığı ve MESS arasında eğitim protokolü: Kodlama eğitimleri 20 milyon öğrenciye açıldı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokol imzaladı.

İmzalanan protokol ile daha önce ilkokul, ortaokul ile lise düzeyindeki çocuklar için kodlama eğitimi hazırlayan MESS'in içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim platformunda yer alacak. 20 milyon öğrencinin 34 saatlik kodlama eğitiminden faydalanabileceği protokole ilişkin MESS tarafından yayınlanan açıklamada, "MESS'in MEB ile imzaladığı 5 yıllık protokol kapsamında ise eğitimlerin içerik kalitesi ve müfredata uygunluğu tescillendi. Bu eğitimlerin tamamı, MEB'in online eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yüklendi. MESS kodlama ve 3 boyutlu tasarım eğitimleri; başlangıçtan ileri düzeye kadar 4 seviyede, toplam süresi 34 saati bulan 248 online videodan oluşuyor. Eğitimler; kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında kendini geliştirmek isteyen milyonlarca öğrencinin online erişimine açık olacak" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MEB ile öğrencilerin gelecekteki mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir iş birliği içinde bulunmaktan gurur duyduklarını belirterek, " Bu süreci iyi yönetirsek ülkemizin rekabet gücü de artacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin dijital dönüşümünde kilit rol oynayacak. Biz, onların yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle kodlama gibi, sanayinin ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak alana yatırım yapmak önceliğimiz. Her fırsatta dile getiriyoruz; geleceğe yön verecek olanlar, teknolojiyi takip eden değil, üretenler olacak. Ülkemizde bu profile uyan iş gücünün yetişebilmesi için bugünden harekete geçmeli ve mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza, gencimize ulaşmalıyız. MESS olarak, bu sorumluluk bilinciyle oluşturduğumuz eğitim içerikleriyle geleceğimizin teminatı 20 milyon çocuğumuzun yarını kodlamasına öncülük ediyoruz" dedi.