Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli dersler için tercih süresini uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

MEB'den yapılan açıklamada "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı" denildi.