Millî Eğitim Bakanlığı, sahte diplomayla atananların öğretmen ve personel sayısını açıklamadı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), sahte diplomalı kaç öğretmen ve kurum personelinin çalıştığını açıklamadı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 22 Aralık 2020’de Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, B-bakanlıkta sahte diplomayla görev yaptığı tespit edilen öğretmen ve personel sayısını sordu. Ayrıca Tanrıkulu, bu kişilerin işe alınmadan önce işe alım prosedürünü de Selçuk’a soru olarak yöneltti.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Tanrıkulu’nun sorusuna 22 Şubat’ta yanıt geldi. Başkanlık yanıtında, kaç kişinin sahte diploma veya geçici mezuniyet belgesiyle ataması yapıldığına ilişkin bir bilgi yer almadı. Söz konusu kişilerin atamalarının iptal edildiği söylenen yanıtta, şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlığımız personellerinin, diploma veya geçici mezuniyet belgeleriyle ilgili yürütülen inceleme soruşturma çalışmaları sonucunda sahte olduğu tespit edilen diploma veya geçici mezuniyet belgesine dayalı olarak yapılan atama işlemleri iptal edilmiş olup ilgili personellere yönelik adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Başvuru yapan öğretmen adaylarının, başvuru esnasında mezuniyet ve diploma bilgileri YÖKSİS’ten gelen mezuniyet ve diploma bilgileri ile karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu sağlanmaktadır.”