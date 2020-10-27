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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'sınav' genelgesi: Okul ortamında yapılacak

"Koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak"

27 Ekim 2020 18:52

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ilin müdürlüklerine bu yarıyılda yapılacak sınavlarla ilgili genelge gönderdi.

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