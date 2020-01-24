Yazılımcılardan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'tarihi' yazılım dersine tepki: Dünyanın sadece yüzde 1,4’ünde kullanılan bir yazılımı öğretmenin amacı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilere yazılım geliştirme programı sağlanması amacıyla Teknoloji Grubu (BTG) ile beş yıllık protokol imzaladı. İşbirliği kapsamında bin 600’den fazla okulda, “Delphi yazılım dili” öğretileceği bildirildi. Yazılımcılar, “Dünyanın sadece yüzde 1,4’ünde kullanılan yazılım dilini çocuklara öğretmeye çalışan MEB’in amacı nedir?” diye sordu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu’nun duyurduğu projenin amacı, “Mesleki eğitimdeki öğrencilerin ulusal ve uluslararası iş piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilere sahip yetiştirilmesi” şeklinde açıklandı. Bakanlığın BTG ile işbirliği kapsamında bin 600’den fazla mesleki ve teknik okuldaki bir milyon öğrenciye ücretsiz erişim sağlanacak. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarında okul bilgisayar laboratuvarlarına Delphi yazılımı kurulacak. Dünyanın dijitalleştiğini ve yazılım sektörünün öneminin sürekli arttığını dile getiren Numanoğlu’nun proje için eski bir yazılım programını tercih etmesi dikkat çekti.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Bilgisayar Mühendisi Mutlu Koçak, MEB’in öğrencilere öğretmek için tercih ettiği Delphi’nin kapalı kaynaklı, özgür olmayan bir yazılım dili olduğunu anlattı. Koçak, böyle bir proje için modern programlama dillerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Delphi’nin özellikle yazım olarak eski bir yapısı var ve modern dillerle bir akrabalığı yok” diye konuştu.

"Yetkinlik kazanma şansları yok"

Mesleki ve teknik liselerde öğretilmesi öngörülen programlama dilini öğrenen öğrencilerin diğer dillerde yetkinlik kazanma şansının çok az olduğunu kaydeden Koçak, “Bu dili öğrenenlerin sadece belirli bir şirketin, kapalı kaynaklı teknolojisinin sınırlı alanında çalışabilme şansı mevcut” dedi.