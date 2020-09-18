Milli Eğitim Bakanlığı, 59 ilde 62 bin geçici işçi alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 59 ilde toplam 62 bin 698 geçici işçi alacak.

Türkiye İş Kurumu (İşkur), işsizliğin yoğun olduğu yerlerde ‘Toplum Yararına Program’ ile geçici işçi istihdam ediyor. Bu kapsamda İşkur tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara personel alımı gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye’nin 59 ilinde toplamda 62 bin 698 kişiye iş imkanı sunulacak. Başvuru tarihleri illere göre değişiyor.

Toplum Yararına Program kapsamında alınan personeller, MEB’e bağlı okullarda güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik elemanı olarak görev yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen programa başvurmak isteyenler, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden, e-Devlet’ten, İşkur şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor.