Milli Eğitim Bakanlığı, 59 ilde 62 bin geçici işçi alacak

Şartları neler?
Posta'da yer alan habere göre adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Başvuru yapabilmek için İşkur’un sistemine kayıt yaptırmanız ve kayıtlı işsiz olmanız da gerekiyor. Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecek. Ayrıca adayların son 1 aydır işsiz olması gerekiyor.
Asgari ücret ödenecek
Programa katılmaya hak kazananlara asgari ücret (2 bin 324 lira 70 kuruş) düzeyinde ödeme yapılacak. Geçici işçiler 12 aylık süreçte en fazla 9 ay boyunca çalışabilecek.
Günlük çalışma saati ise 7.5 ile 9 saat arasında değişebiliyor. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlendi. Programdan aynı adreste ikamet eden yalnızca bir kişi faydalanabilecek.