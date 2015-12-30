Milli Eğitim Bakanı'ndan ODTÜ öğrencilerine tavsiye: Karl Marx okuyun

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Sosyal medyada Orta Doğu Teknik Üniversite’sinde (ODTÜ) mescide giden öğrencilerin solcu öğrenciler tarafından tartaklandığı iddiasıyla paylaşılan video yüzünden başlayan tartışma için olay çıkarmaya çalışan öğrencilere “Karl Marx'ın 'Louis Bonaparte'nin 18. Brumeri'ni okusunlar” diyerek seslendi.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre ODTÜ'lü öğrencilere Karl Marx ile seslenen Avcı şöyle konuştu:

ODTÜ bir markadır. Ancak şiddet markası değildir. Akademik hüviyetiyle bir markadır. Sadece ODTÜ değil Hacettepe ve Ankara Üniversitesi'nde olay çıkarmaya çalışan öğrenciler biraz okusunlar. Karl Marx'ın 'Louis Bonaparte'nin 18. Brumeri'ni okusunlar.

Louis Bonaparte'nin 18. Brumeri ne anlatıyor?

Marksizm'in kurucularından Karl Marx tarafından yazılan ve 1852'de yayınlanan Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i Fransa'da III. Napolyon'un gerçekleştirdiği darbeyi, amcası Napolyon Bonapart'ın daha önceden gerçekleştirdiği darbeyle kıyaslar. Kitaptaki şu cümle çok bilinir: "Hegel, bir yerde, şöyle bir gözlemde bulunur: Bütün tarihsel büyük olaylar ve kişiler, hemen hemen iki kez yinelenir. Hegel eklemeyi unutmuş: ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak."