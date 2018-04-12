Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS açıklaması: Sınav yerleri 22 Mayıs'ta açıklanacak; klavuz haziranda yayınlanacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl 8'inci sınıfı bitirecek 1 milyonun üzerinde öğrencinin gireceği LGS sınavına ilişkin açıklamada bulundu. "Liseler için esas aldığımız husus yüzde 10'u geçmemesi" diyen Yılmaz, " LGS'ye herkes kendi okulunda giremeyebilir, bunu başvurular belirleyecek. 22 Mayıs'ta öğrencilerimize sınava giriş belgesi vereceğiz. Sınav yeri o belgede yazacak" dedi.

Yerleştirmeyle ilgili öğrencileri yönlendirecek bir klavuz yayınlanacağını ifade eden Yılmaz, "Klavuz Haziran ayında yayınlanacak. En büyük yol göstericileri rehberleri ve okulmüdürleri olacaktır. Hiç bir aksama olmayacaktır"

Doğan TV Ankara Temslicisi Hakan Çelik'in CNN TÜRK'teki programına katılan Yılmaz canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Klavuz Haziran ayında yayınlanacak. Yerleştirmeyle ilgili öğrencilerin yapması gerekenler orada olacak. En büyük yol göstericileri rehberleri ve okulmüdürleri olacaktır. Hiç bir aksama olmayacaktır.

- 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Sınav ihtiyaridir. LGS'ye herkes kendi okulunda giremeyebilir, bunu başvurular belirleyecek. 22 Mayıs'ta öğrencilerimize sınava giriş belgesi vereceğiz. Sınav yeri o belgede yazacak.

- Sınavda 90 soru olacak. Değişiklik yapılmadı.

Yüzde 10 kriteri

- Liseler için esas aldığımız husus yüzde 10'u geçmemesi. Sınav heyecanı ve kaygısının mümkün olduğunca az öğrenciye yaşatılması.

- Yüzde 62'lik kısım Fen Liselerine girecek.

Eğitim eleştirisiz olmaz

- Şimdiki sistemde pencereden baktığınız yerde okulu görüyorsunuz ama evladınızı gönderemiyordunuz. Eğitimde kast sistemi vardı. Böyle olunca ailelere ve öğrencilere ilave yük yüklüyordunuz. Öğrencilerin muhitinde eğitim almasının sağlanması 10. kalkınma politikasında Milli EĞitim'e verilen sorumluluklardan biridir. Ne yaparsanız yapın eğitimle ilgili eleştiri var. Eğitim eleştirisiz olmaz. Kendi evlatları yüzde 10'luk dilime girmeyen veliler evlatlarının bir şey kaybetmediğini görecek. Bizim her evladımız değerlidir.

Türkiye'nin eğitimi çok iyi durumda

- Matematik ve Fen bilimlerinde başarısız olduğumuz yanlış bir algı. Bütün matematik sorularını çözdü ama bir şey olamadı. Hiç bir matematik sorusunu çözemedi ama hayatta başarılı oldu. Hangisini tercih edersiniz? Öğrendiği şeylerin hayatına katkısı olsun. Türkiye'nin eğitimi çok iyi durumda.

- Eğitim bölgeleri Haziran'da açıklanacak.

- Kılavuzda olmayan okullara adrese dayalı yerleştirme yapılacak.

Her ilde sınavda yüzde 10 kriterine uymaya çalışıyoruz. Öğrencilerin yüzde 10'u sınavla alınsın.

İmam Hatip'e yerleştirme oranı yüzde 23

İmam Hatip okullarına kim gönderecek öğrenciyi? Diyelim ki biz İmam Hatip'i koyduk, veli seçmedi. Boş kalacak mı? Kalacak. Öğrencilerin yüzde 62'si fen lisesine gidecek. İmam Hatip'e gidecek öğrencilerinin oranını yüzde 23 olarak öngörüyoruz. Yüzde 23 yüzde 62'den büyük değildir. Abartma diyelim buna. Gerçeklikle bağlantısı yok. Biz hiç kimseye bir şey zorlamıyoruz.

Deizm tartışmaları

Yapan kim? Konya'da 4 Mart tarihinde öğretmenevinde bir program yapılıyor. 50 öğretmen katılmış. Katılmalarına izin vermişiz. Bizim deizmin arttığına dair bir değerlendirmemiz yok. Sonuç raporu yayınlandı, bilimsel gerçeklere uymuyor. Bahçeli'nin söylediği bizim de görüşlerimizi yansıtıyor.