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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz

03 Ocak 2021 18:40

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafını paylaştı. Selçuk mesajında ise "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" ifadelerine yer verdi. 

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