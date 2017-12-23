Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın öğretmen yeğeni daire başkanlığına atandı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Kaynaştırma Daire Başkanlığı'na, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Metalurji Teknolojisi öğretmeni olan yeğeni Fikret Yılmaz vekaleten atandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için verdiği soru önergesinde, "Özel eğitim alanında aktif çalışan ve özel eğitim alan onlarca uzman personel varken, bu alanda eğitimi ve deneyimi olmayan yeğeninizin atanması siyasi etiğe uygun mudur?" diye sordu.

Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre Fikret Yılmaz'ın atama yazısı Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürülüğü Daire Başkan Vekili Bekir Erdoğan imzası ile 15 Aralık 2017 tarihinde ilgili kurumlara da gönderildi.

Yılmaz soru önergesinde Bakan Yılmaz'a şu 5 soruyu yöneltti:

1. Ankara Polatlı Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmeni Fikret Yılmaz’ın şahsınızın yeğeni olduğu ve ilgili daire başkanlığına vekaleten atandığı iddiası doğru mudur?

2. Genel Müdürlüğünüz bünyesinde özel eğitim alanında aktif çalışan ve özel eğitim alan onlarca uzman personel varken, bu alanda eğitimi ve deneyimi olmayan yeğeninizin atanması siyasi etiğe uygun mudur?

3. Özel eğitim gibi teknik bilgi ve birikim gerektiren bir alanda; bu alanda hiçbir deneyimi olmayan Metalurji Teknolojisi mezunu şahsın atanması liyakate uygun mudur?

4. Çan eğrisinin dışında kalan dezavantajlı öğrenci gruplarının farklılıklarının tespit edilerek gönüllülük, sevgi, sabır, gayret ve özel eğitimle bireyleri toplumun bir ferdi haline getirmeyi amaçlayan daireniz, Metalurji Teknolojisi eğitimi alan ve özel eğitim konusunda hiçbir deneyimi olmayan biri, dezavantajlı öğrenci gruplarına ilişkin eğitim politika ve esaslarını nasıl belirleyecektir?

5. Bahsi geçen atamanın, eğitimin kamusal verimliliğinin düşmesine neden olacağı düşünülmekte midir?