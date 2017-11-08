Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan tepki çeken masal kitabına ilişkin ilk yorum

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, başı kesilen bir çocuğun kazanda pişirilmesinin ardından bu görüntüyü gören kız çocuğunun hikâyesinin anlatıldığı Nar Yayınları'ndan çıkan İhsan Büyükçolak'ın derlediği ‘Kahkaha Gülleri' isimli çocuk kitabına ilişkin ilk kez konuştu. Yılmaz, "Kahkaha Gülleri' adlı kitap ders kitabı değildir. Bakanlığımızla ilgili herhangi bir ilişiği yoktur. Böylesi bir içeriği onaylamamız mümkün değildir. Özbekistan'da görev yapmış bir edebiyat öğretmeninin farklı ülkelerden masal derlemeleri yapmış. İlkokul 2., 3. sınıflar düzeyi olarak tasnif etmişler. İlkokul 2., 3. sınıflar için uygun görülmediği için yayıncı toplatmış, bir daha basmamış" ifadelerini kullandı.

2018 Merkezi Yönetim Kanun Tasarısı ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Yılmaz, 'Kahkaha Gülleri' adlı kitapla ilgili olarak, "'Kahkaha Gülleri' adlı kitapders kitabı değildir. Bakanlığımızla ilgili herhangi bir ilişiği yoktur. Böylesi bir içeriği onaylamamız mümkün değildir. Özbekistan'da görev yapmış bir edebiyat öğretmeninin farklı ülkelerden masal derlemeleri yapmış. İlkokul 2., 3. sınıflar düzeyi olarak tasnif etmişler. İlkokul 2., 3. sınıflar için uygun görülmediği için yayıncı toplatmış, bir daha basmamış" ifadelerini kullandı.

2010 KPSS sınav soruşturmasına ilişkin soruya Bakan Yılmaz, "Savcılık soruşturması nedeniyle 2 bin 371 kişinin ilişiği kesilmiştir" şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz, temel öğretimden orta öğretime geçiş için bir sınav uygulanması kabul gördüğünü söyleyerek, "Önceliğimiz fırsat eşitliğidir. Temel öğretimden orta öğretime geçiş için öğrencilerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın bir ön değerlendirmeden geçmeksizin, sınava özgür iradeleri ve hedefleri doğrultusunda daha adil olacağını düşünüyoruz. Öğrencinin yetenek, ilgi, başarı ilkokuldan başlayarak izleyerek, okullar arası kalite farkını ortadan kaldırarak liselere sınavsız geçmeyi amaçlıyoruz. Nitelikli okullar, öğrenciyi sınavla alması. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler ve proje okullarına sınavla öğrenci alan okullar var. Sınav zorunlu değil. İsterse girer, istemezse girmez. Hiç kimseyi istemediği okula göndermeyeceğiz" dedi.