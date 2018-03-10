Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde katıldığı Anadolu imam hatip lisesi açılısında Türkiye\'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunu ifade ederek, \"Meclis\'te bir kanun çıkıyor, o kanun çıktıktan sonra 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız. 600 binin üzerinde öğretmenimizi Milli Eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde tamamlanan eğitim yatırımlarının açılış programına katıldı. Bakanlar Eroğlu ve Yılmaz kara yoluyla geldikleri ilçede Edirne Valisi Günay Özdemir ile birlikte yapımı tamamlanan Uzunköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Bakan Eroğlu ve Yılmaz\'a partisinin gençlik kolları üyeleri, üzerinde \'Afrin\'e selam olsun\' yazılı zeytin dalı verdi. Açılışı yapılan okulun bulunduğu sokak Ak Parti bayraklarıyla donatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğrafı asıldı. Programın yapıldığı okul bahçesinde ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın büyük posterleri asıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden eski bakanlardan Edirneli Kemal Unakıtan\'ın eşi Ahsen Hanım\'ın annesinin Uzunköprülü olduğunu ifade ederek, açılışı yapılan lisenin adının \'Kemal Unakıtan\' olmasını önerdi. Türkiye\'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, \"Türkiye\'nin en öncelikli konusu eğitim, eğitimden öncelikli bir konu yoktur. Belediye başkanı, belediye başkanlığına gittiğinde önce eğitim için ne yapabiliriz, ondan sonra şehre ilişkin diğer projeler gündeminde yer alması gerekiyor. Enerji Bakanı önce eğitim için ne yapabiliriz, ondan sonra enerjiyle ilgili projeleri düşünmesi lazım. Orman ve Su İşleri Bakanı, önce eğitimle ilgili ne yapabiliriz, ondan sonra diğer kendi alanındaki projeleri sıralamaya koyması lazım. Eğitim olmazsa diğerlerinin hiçbiri gerçekleşmez\" dedi.

Hükümetin eğitim alanındaki yatırımlarını anlatan Bakan İsmet Yılmaz, 80 kişilik sınıflarda öğretmenlerin öğrencilerine vakit ayıramayacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"80 kişilik sınıfta öğretmen öğrencisine 1 dakika ayırabilir mi? Ayıramazsa kaliteli bir eğitimden bahsedebilir mi? Peki ne yapmak lazım? 584 binin üzerinde öğretmen atadık. Bugün gördüğünüz 3 öğretmenden 2\'si bizim dönemimizde atandı. Şimdi 20 bin öğretmen daha alacağız. Meclis\'te bir kanun çıkıyor, o kanun çıktıktan sonra 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız. 600 binin üzerinde öğretmenimizi Milli Eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız. Öğretmen başına öğrenci sayısını makul hale getirebilmek için mutlaka öğretmen sayısını artırmamız lazım. Türkiye\'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı biz geldiğimiz 28 idi, şimdi 17\'ye düştü. Bu değer ile İngiltere ile aynı, Japonya ile aynı, Güney Kore ile aynı değerlere sahibiz; Fransa\'dan da iyiyiz.\"

EROĞLU: OKUL BAHÇELERİNİ YEŞİLLENDİRDİK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise tüm Türkiye\'de okulların bahçelerini proje kapsamında yeşillendirdiklerini belirterek, \"Bütün Türkiye\'de \'Okullar Hayat Olsun\' projesiyle okul bahçelerini ağaçlandırıyoruz. Şu ana kadar 47 bin 460 okul bahçesini ağaçlandırdık. Okullar çiçek gibi oldu. 8.5 milyon fidan dikildi. Hepsine çardak kuruldu. Çocuklar gerçekten çok mutlu. Edirne\'mizde de 181 okul bahçesine 16 bin 100 fidan diktik, tamamını da yeşillendirdik. Eksiklerimiz var, tamamlanması için talimatları verdik. Anadolu imam hatip lisesinin arsasını Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi, teşekkür ederiz. Devletten yer almak bazen bir ülkeden yer almaktan daha zordur biliyorsunuz\" dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne Valisi Günay Özdemir ve beraberindekiler kurdele keserek eğitim yatırımlarının açılışını yaptı. Bakanlardan İsmet Yılmaz Uzunköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ni gezdikten sonra ilçeden ayrılarak İstanbul\'a gitti. Bakan Eroğlu ise programının devamı için Edirne\'ye geçerek Vali Özdemir\'i makamında ziyaret etti.



FOTOĞRAFLI