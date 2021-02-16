Millî Eğitim Bakanı  Selçuk: Yüz yüze eğitimi kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğiz

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecinin yarın gerçekleşecek kabine toplantısında değerlendireceklerini söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Bakan Selçuk, “Salgın sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınırken ülke ölçeğinde değil, yerel ölçekte adımların atıldığı ve okulların açıldığı uygulamaların Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla sürdürüldüğünü görüyoruz. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki hafta kabine toplantısının ardından ifade ettiği gibi, salgının seyrine bağlı olarak her ilin kendi koşulları doğrultusunda yüz yüze eğitimle ilgili kararı nasıl alabileceği konusunu bu haftaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğiz." dedi.

Selçuk açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yine, Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu verilerle bizim eğitime ilişkin ortaya koyduğumuz verilerin mukayeseli olarak ele alınması söz konusu olacak. Buna göre karar verilecek.

Ben henüz aşı olmadım çünkü aşımı öğretmenlerimizle beraber olmak istiyorum"