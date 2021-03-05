Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde ilk haftanın değerlendirmesini yaptı. Bakan Selçuk, "İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80'in üstünde bir katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor; çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir kalıtımla okullarımızın açılmasının desteklendiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, ""Şehir bazlı yerinde yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda da değişkenlik olacak" dedi.

"İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80'in üstünde bir katılım var"

Sakarya - Ferizli Hatice Aslan İlk/Ortaokulu ziyareti sonrası açıklama yapan Selçuk, "Veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80'in üstünde bir katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor; çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir kalıtımla okullarımızın açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi mutlu ediyor ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, önlemler almak öncelikli vazifemiz. Bütün odağımız oraya yoğunlaşmış durumda. Bizim bu süreci öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler almamız gerekiyor. Bugün Sakarya'dayız. Sakarya'daki okullarımızda birtakım incelemeler yapıyoruz. Öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle görüşüyoruz. Sayın Valimiz ve başkanlarımız olmak üzere istişareler yapıyoruz. Bütün Türkiye'yi gezerek yerinde, sahada, okul okul ne tür durumlar var, neler yaşanıyor, yapacağımız neler var, bunları belirlemekle meşgulüz" diye konuştu.

"Bu süreci el birliğiyle götüreceğimizi düşünüyorum"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu süreci el birliğiyle götüreceğimizi düşünüyorum ve velilerimizin, öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin bu dönemde daha da dikkatli olarak maviye doğru yönelen bir çalışmanın, çabanın, gayretin içinde olmalarını bekliyoruz. Çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Elbette bazı istisnai durumlar olabilir, bazı eksiklerimiz olabilir. Bunları da derhal düzelterek gereken tedbirleri alarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz."