Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüksek riskli şehirler için yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Okulların açılması ya da sınav yapılması, çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir" dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart'ta başlaması planan kademeli normalleşmede okulların yüz yüze eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Selçuk, Koronavirüs vaka sayısında çok yüksek riskli şehirler için, okulların açılması ya da sınav yapılmasına ilişkin konularda, il hıfzıssıhha kurulu ve vali gözetiminde özel kararlar alınabileceğini belirtti.



Öğretmen atamalarına ilişkin de bilgilendirme yapan Selçuk, ''Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz'' dedi.